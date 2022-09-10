Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Министры энергетики 27 стран Евросоюза решили поддержать экстренный план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, но так и не договорились об ограничении цен на газ из РФ.

В беспрецедентной ситуации, сложившейся на рынке энергоносителей, Евросоюзу придется принимать беспрецедентные меры. Эту фразу в Брюсселе повторяют уже несколько дней. Политики всех стран сходятся во мнении, что сейчас не время для дискуссий - необходимо срочно принимать решения. Проблемы, на преодоление которых в обычных условиях потребовался бы не один законодательный период, Евросоюзу придется решать в течение нескольких дней, в крайнем случае - недель: цены на энергоносители астрономические, а зима не за горами и социальное давление растет.

Поэтому совет министров энергетики стран-членов ЕС на экстренном заседании в пятницу, 9 сентября, поддержал разработанный Еврокомиссией срочный план для смягчения последствий энергетического кризиса. Он состоит из пяти пунктов.

Брюссель не боится прекращения поставок из РФ

Еврокомиссия предлагает ввести потолок цен на газ и в ближайшие дни займется разработкой конкретных мер. Известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) хочет установить потолок цен только на газ из России, однако многие страны считают, что добиться снижения цен можно будет лишь введя такое ограничение и для других поставщиков.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии аргументирует свое решение тем, что газовые доходы России идут на продолжение развязанной Владимиром Путиным жестокой войны в Украине. "Россия использовала поставки газа в качестве оружия, чтобы спровоцировать энергетический кризис грядущей зимой, а также чтобы ослабить нашу экономику и политически разделить Европейский Союз, - заявила на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. - Мы должны гарантировать, что эти усилия потерпят крах".

Это причины, по которым фон дер Ляйен считает столь важной эту меру, даже если она повлечет за собой полное прекращение поставок газа из России - пояснила Симсон, на лацкане жакета которой были приколоты ленточки в цветах украинского флага. Она заверила, что ЕС уже несколько месяцев готовится к тому, что Путин рано или поздно в любом случае перекроет Европе кран.

"Это больная тема для Австрии и для меня лично, - говорит австрийская министр энергетики Леоноре Гевесслер. - Хотя нам и удалось снизить зависимость от российского газа с 80 до менее 50 процентов, мы по-прежнему от него зависим, так что предложение ввести потолок цен мы сейчас поддержать не можем".

По ее словам, Австрия под огромным давлением работает над полным выходом из российского газа "тераватт за тераваттом" при помощи диверсификации, развития возобновляемых источников энергии, эффективного использования и экономии, но пока цель не достигнута.

Худший сценарий - безработица и бедность

"У нас заготовлены планы на все сценарии и на самый крайний случай полного прекращения поставок российского газа. Такой сценарий будет означать не только жесткое вмешательство государства в рыночную экономику, но и безработицу, и бедность - именно поэтому мы все стремимся этого избежать", - подчеркнула Гевесслер перед заседанием министров энергетики.

В то же время потолок цен на газ из других стран, которого добивается, например, Италия, стал бы угрозой для энергетической безопасности ЕС, говорит еврокомиссар по энергетике Симсон. Поскольку в условиях ограниченного предложения на мировом газовом рынке Брюсселю необходимо продолжать искать замену российскому газу и поддерживать высокие уровни отгрузки СПГ.

Еврокомиссар заверила, что идет интенсивная работа над другими способами снижения цены на газ, например ведутся двусторонние переговоры с поставщиками, такими как Египет, Азербайджан, Алжир.

"Мы будем еще активнее проводить технические встречи с членами ЕС, наиболее зависимыми от российского газа", - пообещала Симсон. Между тем венгерский министр похвастался успехами на переговорах с "Газпромом" о дополнительных поставках в его страну.

"Разумная экономия"

Пункт плана, не вызывающий разногласий у членов ЕС, - это "разумная экономия". То есть экономия электроэнергии в часы пик, когда она самая дорогая. Подобную меру в Евросоюзе уже ввели ранее в отношении газа: страны решили добровольно сократить его потребление на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. В Брюсселе сочли эту практику эффективной для стабилизации ситуации на газовом рынке, а теперь вслед за газом готовы снизить и потребление электричества.

"Благодаря принятым ранее решениям, Германии удалось сэкономить газ, - говорит вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). - Это непопулярная мера, ведь она приводит среди прочего к сокращению производства, но сейчас это важно, чтобы пережить зиму. Кроме того, рынок больше не исходит из того, что у нас наступит коллапс, если мы перестанем получать российский газ". Газ из РФ поступает в Германию исключительно "в гомеопатических дозах", пошутил Хабек, а страна удивительным образом за столь короткое время научилась обходиться без него.

Еврокомиссия выступает за то, чтобы сделать экономию электроэнергии обязательной, однако во многих странах считают, что в этом нет необходимости. Точно так же большинство членов ЕС сейчас полагают, что и до принудительного снижения потребления газа дело пока не дошло и этот экстренный рычаг активировать не нужно.

Вмешательство в рынок

Экономия газа и электроэнергии - относительно несложный механизм, но одного его недостаточно для преодоления кризиса, уквзывают в ЕС. В качестве крайней меры Брюссель готов вмешаться не только в ценовую политику, но и ввести налог на неожиданную прибыль энергетических компаний. Поскольку она была получена благодаря кризису, Еврокомиссия и члены Евросоюза уверены, что необходимо разработать механизм для справедливого распределения этих доходов.

Один из вариантов - "взнос солидарности" для перераспределения сверхприбыли нефтяных и газовых компаний, неожиданно выигравших на кризисе. Еврокомиссия также предложит схему, на основе которой компании, вырабатывающие альтернативную энергию с низкой себестоимостью - атомную, солнечную и другую, будут вынуждены делиться непредвиденными доходами, полученными благодаря высоким ценам на электроэнергию. Эти средства могут быть задействованы для выдачи субсидий уязвимым жителям Евросоюза, а также малым и средним компаниям.

Еще один пункт плана Еврокомиссии, который не вызывает споров среди представителей разных стран ЕС, - это покрытие дефицита ликвидности, в частности для энергетических коммунальных предприятий в условиях волатильности рынков энергоносителей. Это может быть сделано, например, за счет смягчения правил выдачи госпомощи компаниям, внезапно столкнувшимися с невыполнимыми условиями получения наличных.

Замерзнет ли Европа этой зимой?

Министры энергетики 27 стран ЕС также отчитались о своей готовности к зиме. В большинстве государств газохранилища уже заполнены на 80 процентов, средний показатель по Евросоюзу превысил 82 процента. По оценке Еврокомиссии, ситуация стабильная, все правительства продолжают принимать срочные меры по диверсификации энергоресурсов и поиску альтернатив российскому газу. Общая тенденция - расширение инфраструктуры СПГ на всех уровняхи рост доли возобновляемых источников энергии. Еще в 2022 году из них будет дополнительно получен энергетический эквивалент 8 миллиардов кубометров газа, пообещала глава Еврокомиссии, назвав инвестиции в «зеленую» энергетику энергетической страховкой ЕС на будущее.

"Это лето показало, что, когда нужно, мы можем реагировать быстро, - говорит министр энергетики Дании Дан Йоргенсен. – Важно, что у нас есть европейское сообщество, которое поддерживает друг друга при решении настоящих, сложных проблем".

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