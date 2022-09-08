Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником на британском троне стал старший сын Чарльз.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям.

Статьи по теме: Врачи озабочены здоровьем королевы Елизаветы II. Она находится под медицинским наблюдением

Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, находится на пути в Балморал. Его супруга, герцогиня Сассекская Меган, не сопровождает Гарри, отметило агентство PA Media.

Всего несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Она стала первым британским монархом с таким сроком правления.

В июле стало известно, что Букингемский дворец впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы на фоне сообщений о проблемах монарха со здоровьем.

Старейший монарх в истории Великобритании

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI - и стала старейшим монархом в британской истории, а также монархом с самым долгим сроком правления.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!