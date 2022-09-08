Королева находится в покое в замке Балморал. Принц Чарльз, его супруга Камилла и принц Уильям выехали в Шотландию.
Это заявление было сделано после того, как в среду по совету врачей было отменено заседание Государственного совета.
Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что вся страна крайне обеспокоена последними новостями. "Сейчас мои мысли и мысли всего Соединенного королевства с Ее Величеством и ее семьей",- сказала премьер-министр.
Королева Елизавета II назначила Лиз Трасс премьером во вторник в замке Балморал.
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