Лукашенко об уехавших белорусах: достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны?

Zerkalo.io

Александр Лукашенко 6 сентября проводит совещание. Речь идет не только об амнистии для осужденных по "протестным" делам, но и о том, достойны ли уехавшие из страны белорусского гражданства. Об этом сообщает его пресс-служба.