Президент Латвии предлагает Сейму рассмотреть вопрос об отделении ЛПЦ от Московского патриархата

Президент Латвии Эгилс Левитс утром во вторник подал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о Латвийской Православной церкви. Изменения предусматривают, что у Латвийской Православной церкви будет самостоятельный и независимый (автокефальный) статус.

Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом ("Консервативные"), признал глава государства.

"Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — заявил Эгилс Левитс.

Подготовленный законопроект сегодня утром обсуждался со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце (Национальное объединение) и руководителями всех фракций Сейма. Латвийская православная церковь также была проинформирована о законопроекте.

В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

"Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", — говорится в заявлении президента.

Как указал Левитс, в "независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

Президент Латвии указал, что подготовленный законопроект обсудил с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви", — говорится в заявлении президента.

Нужно одобрение церкви

Пока порталу Delfi.lv не удалось получить комментарий Латвийской Православной церкви по поводу законодательной инициативы Эгила Левитса.

В то же время юрист Ринголдс Балодис, некогда возглавлявший Управление по религиозным делам при Министерстве юстиции, подчеркнул в разговоре с Delfi, что ключевое в данном случае именно одобрение, согласие Латвийской Православной церкви на подобные действия. По словам Балодиса, если предположить, что такое одобрение не было получено, то это выглядит вмешательством государства в дело церкви. "Но здесь нужно ждать реакции Латвийской Православной церкви", — подчеркнул Балодис.

99-я статья Сатверсме, напоминает юрист, гласит — "Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозных убеждений. Церковь отделена от государства".

По словам Балодиса, в Латвии действует 7 специальных законов, регламентирующих деятельность латвийских церквей, в том числе и православной. По мнению юриста, внесение изменений в такие законы — это тема крайне деликатная. Внесение поправок в закон об одной церкви может стать опасным прецедентом, облегчающим внесение поправок в остальные законы, регулирующие уже деятельность других церквей.

Предыдущие поправки

Нынешняя инициатива Эгила Левитса — не первое внесение поправок в закон, регулирующую деятельность Латвийской Православной церкви.

В июне 2019 года Сейм Латвии в срочном порядке поддержал предложение ввести ценз оседлости для иерархов Латвийской Православной Церкви. Согласно поправкам, митрополитом или епископом церкви может быть только гражданин Латвии, который постоянно проживает в стране не менее десяти лет.

Уже тогда при рассмотрении этого предложения в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Юридическое бюро парламента, которое проверяет законопроекты на соответствие другим нормам, дало отрицательный отзыв на эти поправки, отметив, что они вступают в противоречие с международными положениями о религиозной свободе и автономии церковных учреждений. Поэтому бюро советовало не давать ход поправкам, ссылаясь на 99-ю статью Сатверсме.

Однако решение было было принято Сеймом единогласно. Поправки к Закону о православной церкви, согласно которым высшие чины Латвийской православной церкви должны быть гражданами страны, могут свидетельствовать о некоей договоренности между властями и ЛПЦ. Таким образом церковь доказывает свою лояльность Латвии, а власти пытаются ограничить возможности иностранного влияния на ЛПЦ, заявили в июне 2019 года опрошенные Delfi эксперты.

Действующий глава Латвийской Православной Церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр соответствует новым законодательным требованиям — он родился в Латвии до 1940 года, что дало ему право автоматически получить гражданство, и живет в стране гораздо более десяти лет.

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