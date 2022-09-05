Аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты в Индии

В индийском городе Мохали подвижная часть аттракциона "Башня свободного падения" рухнула вместе с людьми с высоты более 15 метров. Об этом 5 сентября сообщает местное издание Oneindia.

По предварительной информации, пострадали от 18 до 20 человек. Тяжелые травмы получили десять человек, их госпитализировали. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как высотные качели постепенно пошли на снижение, а потом сорвались.

Медиков в парке не было, пришлось ждать их прибытия. Правоохранительные органы Индии расследуют причину происшествия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!