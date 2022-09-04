В Праге прошла демонстрация против помощи Украине из-за роста цен на газ

В субботу в Праге прошла антиправительственная демонстрация, в которой, по данным полиции, участвовали около 70 тысяч человек.

Собравшиеся обвиняли власти в бездействии по поводу растущих цен на газ и электричество, призывали вывести Чехию из Евросоюза и НАТО, а также критиковали правительство за поддержку Украины в войне, развязанной Россией, в ущерб экономике страны.

Как передает из Праги корреспондент Би-би-си Роб Кэмерон, в митинге участвовали ультраправые националисты в футболках с Путиным, коммунисты, ковид-скептики, но также и известные ученые.

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"Этих разношерстных протестующих – многие из которых приехали в Прагу из других мест – объединяло одно: они все считают, что пришло время поставить интересы Чехии во главу угла", - отмечает корреспондент Би-би-си.

Организаторы митинга заявили, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане, и в ее интересах – заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.

Чехия приняла около 400 тыс. беженцев из Украины и предоставила ей значительное количество военной и гуманитарной помощи.

Демонстрация в Чехии прошла на следующий день после того, как правительство премьер-министра Петра Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте. Оппозиция инициировала это голосование из-за растущей инфляции и цен на энергоносители.

Фиала возглавляет правоцентристскую коалицию из пяти партий. Комментируя многотысячную демонстрацию в Праге в субботу он сказал, что ее организовали "пророссийские силы и группы с взглядами, близкими к экстремистским, которые выступают против интересов Чешской Республики".

"Ясно, что на нашей территории действует российская пропаганда и кампании по дезинформации, и некоторые люди им внемлют", - добавил премьер-министр Чехии.

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