Вакцины против омикрона, инфляция и "компромисс" по визам для россиян. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия представила рекомендации национальным правительствам по борьбе с пандемией осенью и зимой (в том числе по использованию двух модернизированных вакцин), страны ЕС пришли к соглашению по поводу виз для россиян (хотя устроившим всех компромиссом его назвать сложно), страны Балтии — по-прежнему в лидерах по росту цен и вместе с соседями договорились развивать ветроэнергетику в Балтийском море. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Еврокомиссия рассказала о мерах по борьбе с Covid-19 в осенне-зимний период



Что случилось? Еврокомиссия опубликовала основные принципы борьбы с распространением коронавируса в ближайшие месяцы, к выполнению которых призвала входящие в ЕС страны. "Последние два года подготовили ЕС к встрече с новой волной Covid-19 этой осенью и зимой. Наши действия сейчас во многом определят будущее пандемии и уровень иммунитета, который может быть выработан у населения. […] Принятие мер сейчас ограничит нагрузку на системы здравоохранения, сбои в экономике и вызовы для общества", — отметил вице-президент Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас. Его поддержала и еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес: "Мы должны действовать сейчас сообща, скоординировано и последовательно, чтобы помочь избежать нового всплеска серьезных случаев Covid-19".

Что это значит? По мнению Еврокомиссии, национальные правительства должны продолжить кампанию по вакцинации, уделив особое внимание гражданам, которые до сих пор не сделали прививку или бустер. Дополнительную ревакцинацию ЕК рекомендует для людей старше 60 лет и других представителей групп риска. Как подчеркивает Еврокомиссия, власти обязаны снабжать население "четкой и регулярно обновляемой" информацией об эпидемиологической обстановке и пользе вакцинации, а также следить за расширением "портфеля вакцин" (подробнее об этом ниже) и своевременно корректировать свои прививочные кампании при появлении модернизированных препаратов. Также правительствам рекомендуют пристально наблюдать за другими респираторными заболеваниями, например, гриппом.

Что касается антиковидных ограничений, то Еврокомиссия называет обязательное ношение масок и запрет массовых мероприятий "важнейшей частью инструментария" по борьбе с распространением Covid-19, однако призывает принимать эти меры лишь при необходимости. Как подчеркнули в ЕК, государства должны определить "четкие пороговые значения" для введения соответствующих ограничений. "Любые меры, принимаемые в школах , должны быть адаптированы к образовательной среде и возрастной группе и сведены к минимуму, чтобы не допустить сбоев в обучении", — отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии. Схожая рекомендация дана и касательно закрытия границ: "усилия по содействию свободному передвижению в ЕС во время пандемии Covid-19 по-прежнему имеют решающее значение как для людей, так и для экономики". Государствам стоит "поддерживать психологическое здоровье медработников и населения в целом", а также активнее собирать "актуальные данные" о тех, кто уже перенес коронавирус — это поможет ученым проанализировать последствия заболевания и предложить необходимые решения.

ЕС заморозит действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам. Страны Балтии и Польша считают это решение лишь "необходимым первым шагом"



Что случилось? На прошедшем на этой неделе в Праге неформальном саммите министров иностранных дел стран Евросоюза одной из ключевых тем стали визы для граждан России. В предшествовавшие этой встрече недели предлагались самые разные решения: от полной остановки выдачи новых виз до аннулирования уже выданных. В итоге дипломаты договорились приостановить подписанное в 2006 году соглашение с РФ, которое делало получение россиянами шенгенских виз более простым, чем для граждан других стран. Решений о том, что делать с уже выданными визами, принято не было — возможные меры должна разработать и предложить для обсуждения Еврокомиссия.

Что это значит? После отмены так называемого Сочинского соглашения россияне, подающие заявку на шенгенскую визу, будут должны платить повышенный сбор (80 евро вместо нынешних 35) и предоставлять расширенный пакет документов (его каждая страна определяет самостоятельно). Увеличится и срок рассмотрения заявок, а некоторым категориям россиян будет сложно сразу получить длительную мультивизу — сначала нужно будет несколько раз посетить Европу по однократным. Отметим, что принятое в Праге решение пока что носит политический характер — формально его утвердят в октябре на саммите ЕС в Брюсселе.

По итогам дискуссий в Праге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель заявил, что граничащие с Россией страны могут принять дополнительные меры на национальным уровне, однако они не должны противоречить Шенгенскому соглашению. О стремлении ввести подобные ограничения в совместном заявлении сообщили главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Дипломаты из этих стран назвали отмену соглашения об упрощенном получении виз лишь "необходимым первым шагом". "Мы рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности", — говорится в совместном заявлении. Какие именно типы виз понимаются под "визами ЕС" и коснутся ли такие решения исключительно туристов, в тексте не уточняется. Некоторые эксперты считают, что подобные ограничения могут нарушать действующее европейское законодательство.

Ранее сообщалось, что к странам Балтии и Польше в этом заявлении могла присоединиться Финляндия, однако министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что не считает посещающих Европу россиян "угрозой безопасности" и не поддерживает запрет для тех, кто уже получил визу.

Годовая инфляция в еврозоне выросла на 0,2%, а в Латвии — снизилась на 0,1% относительно июльских показателей



Что случилось? По предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу августа инфляция в еврозоне год к году составила 9,1% — месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%. Наибольший вклад в рост цен по-прежнему вносит существенно подорожавшее топливо, однако за август сильнее всего подорожали продовольствие, алкоголь и табак. За прошедший месяц инфляция в еврозоне составила 0,5%. Уточненные данные Eurostat опубликует во второй половине сентября.

Что это значит? Как и в июле, рейтинг страной с наибольшим ростом цен возглавляет Эстония: в августе инфляция в этой стране составила, по предварительной оценке, 25,2% год к году и увеличилась на 2,4% по сравнению с июлем. Занимавшая ранее второе место Латвия пропустила вперед Литву — там цены выросли на 21,1% по сравнению с августом 2021 года и на 0,6% по сравнению с июлем 2022-го. В свою очередь, в Латвии за месяц цены снизились на 0,1%, а инфляция год к году составляет 20,8%. Наименьшая в еврозоне инфляция, как и ранее, зафиксирована во Франции — "всего" 6,5% год к году. За август цены упали, помимо Латвии, в Греции, Австрии, Португалии, Словении и Финляндии (во всех случаях в пределах 0,5%).

В Евросоюзе одобрили первые вакцины от омикрона



Что случилось? Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на внеочередном заседании в четверг, 1 сентября, разрешило использовать две модернизированные вакцины, которые защищают как от первоначальных вариантов коронавируса, так и от омикрона. Речь идет о препаратах Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Spikevax от Moderna. Обновленную вакцину Moderna еще в середине августа одобрили в Великобритании — хотя она, в первую очередь, нацелена на подвариант омикрона BA.1, исследователи утверждают, что препарат демонстрирует "хороший иммунный ответ" против наиболее распространенных сейчас в Европе подвариантов BA.4 и BA.5.

Что это значит? Теперь обе вакцины "авторизуют" на уровне Еврокомиссии, и после этого они станут доступны для применения в странах ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидес, препараты "должны использоваться в качестве бустерных доз", а национальным правительствам стоит уже сейчас включить их в свои программы по вакцинации. "Положительное решение EMA в отношении первых двух адаптированных мРНК-вакцин от компаний BioNTech/Pfizer и Moderna важны для защиты европейцев от вероятного риска осенних и зимних волн инфекции. Пандемия еще не закончилась, а быстрая разработка и адаптация вакцин для борьбы с вирусом — один из величайших успехов в современной истории медицины", — заявила чиновница.

Страны вокруг Балтийского моря договорились о развитии ветроэнергетики



Что случилось? Во вторник, 30 августа, в Копенгагене встретились представители стран ЕС, имеющих выход к Балтийскому морю: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании и Швеции. Также в саммите приняли участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Мы договорились к 2030 году увеличить количество оффшорной ветроэнергетики в Балтийском море в семь раз", — заявила по итогам встречи премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, регион Балтийского моря находится на "переднем крае европейской энергетической безопасности" в условиях топливного кризиса, в развязывании которого Фредериксен обвинила российского президента Путина.

Что это значит? Как пишет Reuters, сейчас оффшорная ветроэнергетика в Балтийском море вырабатывает 2,8 гигаватт, при этом почти все ветряки находятся в водах Дании и Германии. Увеличение добычи до 20 гигаватт позволит снабдить электроэнергией до 20 млн домохозяйств. Также участвовавшие в саммите страны договорились довести потенциал ветроэнергетики на Балтике до 93 гигаватт к 2050 году (хотя, по словам экспертов, эти планы могли бы быть еще более амбициозными). Отдельной задачей для государств, планирующих развивать отрасль, станет создание необходимой инфраструктуры — Дания уже заявила, что в ближайшее время подключит свои ветряки к электросети Германии. В мае эти две страны вместе с Нидерландами и Бельгией достигли аналогичного соглашения по ветроэнергетике в Северном море — добыча электроэнергии там вырастет в десять раз (до 150 гигаватт) к 2050 году.

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