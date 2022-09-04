Запуск "Артемиды" к Луне опять отложен из-за утечки водорода, теперь до понедельника или вторника

Космическому агентству США пришлось во второй раз за неделю отложить запуск своей новой ракеты "Артемида".Инженеры не смогли остановить утечку водорода, теперь у НАСА есть еще одна возможность запустить ракету в понедельник или вторник.Если это не удастся, ракету нужно будет вернуть в сборочный цех для осмотра и обслуживания, что приведет к дальнейшим задержкам.

Вторая попытка

В субботу НАСА вновь попыталось запустить в космос свою самую мощную в истории ракету SLS ("Система космических пусков"). Старт должен состояться в ближайшие часы с космодрома центра Кеннеди во Флориде. Это новая американская программа по возвращению человека на Луну "Артемида" (Artemis).

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Пуск был изначально назначен на понедельник, но он был отложен по техническим и погодным причинам. И вот — вторая осечка.

Инженеры попытались устранить утечку охлаждающего агента из двигателей и довести их до нормальной рабочей температуры. Но сделать это не удалось.

100-метровая ракета должна вывести корабль, который в будущем будет пилотируемым, в космос, в направлении Луны. Последний раз такое происходило в декабре 1972 года во время последнего полета миссии "Апполон-17".

Тогда полет на Луну выполняли астронавты, но сейчас, после столь долгого перерыва и с полностью новым оборудованием, первый полет новой лунной программы будет беспилотным. Это тестовый запуск, проверка эффективности технологий.

Если нынешний запуск все же пройдет в итоге как запланировано, следующий полет "Артемис-2" в 2024 году состоится уже с людьми на борту.

Астронавт НАСА Джессика Майер сказала, что сейчас, пока SLS готовят к полету, нужно набраться терпения. По ее словам, нельзя исключать, что будет еще одна отсрочка. "Да, конечно, это расстраивает всех, но этого можно было ждать, — сказала она Би-би-си. — Это часть нашего обычного рабочего процесса в НАСА. В конечном итоге на SLS будут работать люди, мои друзья, мои коллеги. Поэтому мы должны убедиться, что этот испытательный полет пройдет хорошо".

"Конечно, это очень всех расстроит, но мы к такому готовы, — сказала она Би-би-си. — Это часть нашей работы в НАСА. В конце концов на SLS полетят люди, мои друзья, мои коллеги. Мы должны убедиться, что этот испытательный пуск пройдет как надо".

"Шаттл на стероидах"



В понедельник запуск отменили потому, что инженеры не были уверены, что все четыре больших двигателя основной ступени ракеты полностью готовы к полету.

Во время обратного отсчета двигатели охлаждаются до -240 градусов по Цельсию. Это делается для того, чтобы жидкий кислород, который начнет поступать к ним во время старта, не смог резко охладить материалы и привести к повреждению.

Перед последней попыткой пуска датчики показали, что температура двигателя № 3 может быть на 15-30 градусов выше необходимой.

Билл Маддл из компании Aerojet Rocketdyne был уверен уверен, что этот датчик был просто неисправен и что в субботу, если он опять начнет передавать такие показатели, его просто проигнорируют. "Мы изучили всю информацию, другие данные, и пришли к выводу, что в понедельник третий двигатель был даже немного холоднее остальных. Теперь мы знаем, что нам нужно, и за чем мы должны следить перед пуском", — сказал он.

Когда SLS все же стартует, это будет захватывающее зрелище. Дуг Херли, который участвовал в последней миссии Space Shuttle в 2011 году, назвал эту ракету "Шаттлом на стероидах".

Бывший астронавт теперь работает в компании Northrop Grumman, которая производит большие белые твердотопливные ускорители, установленные по бокам основной ступени SLS.

"Самое крутое в запусках Шаттла было то, как во время старта было сначала видно, как он отрывается от земли, потом, когда он еще недалеко от башни, начинает появляться звук. И только затем, еще спустя какое-то время, этот старт начинает чувствоваться физически", — сказал он.

"Соотношение тяги к массе у SLS довольно близко к Шаттлу. Вот ракета "Сатурн-5" миссии "Аполлон" была совсем другой. Я, правда, никогда не видел ее лично, но она отрывалась от пусковой площадки довольно неуклюже. Шаттл, казалось, взмывает в одно мгновение, почти сразу после того, как включалось зажигание. SLS должен быть таким же", — сказал он Би-би-си.

SLS при старте развивает 39,1 меганьютона тяги. Это почти на 15% больше, чем у ракет "Сатурн-5", которые отправляли астронавтов программы "Аполлон" на Луну в 1960-х и 70-х годах.

Как будет проходить полет



Первая фаза полета SLS после старта продлится чуть более восьми минут. Верхняя ступень ракеты с кораблем "Орион" выйдет на высокоэллиптическую орбиту.

Затем разгонный блок должен будет совершить орбитальный виток, разогнать "Орион" — и направить его в сторону Луны.

Через два часа и пять минут после запуска запланирован сеанс связи, в ходе которого будет получено подтверждение того, что корабль находится на правильной траектории и движется в космосе со скоростью 30 000 км/ч. Затем он должен выйти на лунную орбиту.

В конце "Орион" вернется на Землю и приводнится в океане у берегов Сан-Диего в Калифорнии 11 октября.

Запланированная продолжительность миссии составляет чуть менее 38 дней. Это больше, чем длительность будущего полета пилотируемого корабля в 21 день. В НАСА объяснили, что инженеры хотят испытать корабль в предельном режиме, чтобы лучше узнать его возможности.

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