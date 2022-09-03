Премьер-министр Украины: нужно перестать выдавать визы студентам из РФ

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью агентству dpa заявил, что странам ЕС следует ужесточить визовую политику в отношении обладателей паспортов с двуглавым орлом — по его мнению, это станет "холодным душем" для россиян.

"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. […] Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", — считает Шмыгаль (цитата по ТАСС). По мнению украинского премьера, некоторые граждане России "ведут красивую жизнь на Западе".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину подавляющее большинство европейских университетов продолжили прием абитуриентов из РФ и Беларуси. Одно из немногих исключений — Тартуский университет в Эстонии, который в этом учебном году отказался принимать новых студентов из этих двух стран. Позднее правительство Эстонии запретило получение и продление студенческих виз и ВНЖ для россиян и белорусов, из-за чего некоторые молодые люди оказались под угрозой депортации еще до окончания учебы (позднее им разрешили в качестве исключения запросить продление документов не более чем на год).

Также российские и белорусские студенты столкнулись с проблемами в Чехии. Местное министерство образования считает, что их обучение на технических факультетах нарушает санкции Евросоюза, поскольку представляет собой "технологическую помощь" РФ. По рекомендации властей, чешские университеты должны предложить уже зачисленным студентам сменить факультет на "безопасный". Из-за позиции правительства некоторые учебные заведения отказываются зачислять абитуриентов из РФ и Беларуси, успешно сдавших вступительные экзамены.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Европы закрыть границы для россиян и "отправить домой" даже тех, кто уехал из-за несогласия с политикой Владимира Путина и начавшейся в феврале полномасштабной войной. Спустя три недели министры иностранных дел стран ЕС на неформальном саммите приостановили действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

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