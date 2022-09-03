Опубликована опись обнаруженных в поместье Трампа секретных документов ФБР

В результате обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило десятки документов под грифами "конфиденциально", "секретно" и "совершенно секретно", говорится в описи файлов, опубликованной судом по Южному округу штата Флорида в пятницу, 2 сентября.

Всего из более чем 11 тысяч различных правительственных документов, найденных у Трампа, 18 были помечены как "совершенно секретные", 54 — как "секретные" и 31 — как "конфиденциальные". Гриф "совершенно секретно" — это высший уровень доступа, который предназначен для "самых сокровенных тайн" США, отмечает агентство Reuters.

Кроме того, были обнаружены 48 пустых папок, помеченных как содержащие секретную информацию, и 40 пустых папок, в которых, судя по отметке, содержались конфиденциальные документы. Ни в самом списке изъятых документов, ни в сопроводительном письме от министерства юстиции США не указано, было ли обнаружено пропавшее содержимое папок, отмечает газета The New York Times. Также были найден более 11 тысяч правительственных документов и фотографий без грифов секретности.

Защита Трампа требует привлечь независимого эксперта



Судя по опубликованной описи, секретные документы хранились бессистемно, вперемешку с предметами повседневного обихода. Так, в одной коробке были обнаружены 30 газетных вырезок за период с 2008 по 2019 год, три "предмета одежды", книга, 11 документов с пометкой "конфиденциально" и 21 — с пометкой "секретно".

В опубликованных судом документах отмечается, что обстоятельства обращения Трампа с файлами остается предметом "действующего уголовного расследования".

Суд решил опубликовать подробную опись изъятых в поместье Трампа документов после того, как защита бывшего президента потребовала привлечь к анализу файлов независимого юриста. Прокуратура выступила против этого шага. Как отмечает NYT, суд пока сохранил возможность привлечения стороннего эксперта, пообещав вынести письменное решение по этому вопросу "в надлежащее время".

Обыски в поместье Трампа



ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в начале августа. Как позднее объяснил в показаниях под присягой анонимный агент спецслужбы, ФБР заподозрило, что бывший президент в январе не вернул все секретные документы по запросу Национального управления архивов и документации США.

Получив тогда от Трампа 15 коробок с документами, среди которых оказались файлы с пометкой "секретно", и содержавшие "информацию, относящуюся к сфере национальной безопасности", ФБР возбудило дело с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в показаниях агента.

По итогам расследования спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После одобрения судом запроса на ордер ФБР приехала в поместье с обысками.

Как сообщали американские СМИ, некоторые из обнаруженных во время рейда материалы относились к разряду чрезвычайно секретных и могли раскрыть информацию о методах сбора разведывательных данных США. Источники газеты The Washington Post, близкие к следствию, назвали эту информацию "одним из самых секретных секретов" США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!