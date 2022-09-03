Трубопровод "Северный поток" не возобновит работу в назначенный день

Репетиция отключения Европы от российского газа грядущей зимой в намеченный срок не завершилась. В ночь на субботу, после трехдневной профилактики, "Газпром" должен был включить единственный оставшийся в строю агрегат "Северного потока" и возобновить поставки по главному газопроводу в ЕС, однако, этого не произошло.

В пятницу компания заявила, что в ходе технической проверки готовности перед запуском в трубопроводе была обнаружена утечка масла, не позволяющая "обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя". Сообщение об этом направлено компании Siemens, совместно с которой выполнялись проверочные работы, добавили представители "Газпрома".

Никаких новых сроков запуска трубы в эксплуатацию (и вообще никаких временных рамок для решения обнаруженной технической проблемы) в "Газпроме" не предоставили. Когда теперь Европе ждать возобновления поставок газа - неизвестно.

Следующее отключение должно было случиться не позднее середины октября, когда истекут 1000 часов до очередных планово-предупредительных работ на турбине Siemens.

В компании Siemens Energy заявили, что ликвидация утечки масла, о которой заявил "Газпром", не требует прекращения работы турбины.

Европейские чиновники и политики уверены, что Кремль использует надуманные технические предлоги, чтобы лишить ЕС газа к отопительному сезону и вынудить его смягчить санкции, введенные за агрессию России против Украины.

Россия отвечает, что Запад сам виноват, а санкции мешают "Газпрому" обслуживать турбины и поддерживать газопровод в рабочем состоянии. Неожиданностей можно ждать в любой момент, сказал в пятницу кремлевский пресс-секретарь.

"Резервов технологических нет, работает одна турбина. Вот и думайте", - ответил Дмитрий Песков на вопрос о вероятности новых ремонтов и отключений.

ЕС уже не верит в надежность поставок из России и готовится к газовой блокаде. Он не способен быстро отказаться от российского газа, но подготовил долгосрочный план, а пока что собирается экономить: приглушить освещение, прикрутить батареи и в крайнем случае отключить промышленных потребителей, чтобы не замерзло население.

А в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС задумался о создании картеля из 27 стран союза с населением 450 млн человек, который мог бы установить предельную цену закупок российского газа по примеру задуманного "Большой семеркой" ценового потолка для российской нефти.

Война на выживание



Кремль развязал газовую войну против Евросоюза больше года назад.

После февральского вторжения в Украину российский руководитель Владимир Путин еще сильнее прикрутил газовый кран и поставил Европу перед лицом многолетнего энергетического кризиса исторических масштабов.

Российский импорт до войны покрывал около 40% европейского потребления газа. Теперь эта доля уменьшилась до 25%, поскольку текущие поставки не превышают трети средних объемов за последние пять лет.

В итоге оптовые цены на газ уже взлетели в 10 раз, розничные - в полтора-два. Заводы закрываются, а население в ужасе ждет грядущей зимой неподъемных счетов за свет и газ.

Кремль ссылается на технические причины сокращения поставок. Турбины надо поддерживать в рабочем состоянии, напоминает "Газпром". Каждые 1000 часов по инструкции требуются: осмотр и очистка корпуса, профилактика предохранительных клапанов, систем маслообеспечения, регулирования расхода воздуха и отвода продуктов сгорания газов.

Тысяча часов - это примерно 42 дня.

Все это время основной из оставшихся в строю российских газопроводов в Европу будет работать лишь на 20% мощности.

Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров газа в сутки. К маю этого года поставки упали вдвое, до 250 млн, а за лето сократились еще вдвое - до 115 млн в августе. Причем при выключенном на профилактику "Северном потоке" экспорт в Европу опускался до исторического минимума: всего около 80 млн кубометров в сутки.

Даже с учетом того, что страны ЕС сумели с опережением графика восполнить запасы в подземных газохранилищах до 80%, и сейчас они на четверть превышают прошлогодние показатели, без веерных отключений обойдется только очень теплая зима.

На этом проблемы не закончатся - чтобы восполнить запасы к следующему отопительному сезону, хранилища на конец марта должны быть заполнены на 40%.

Газовая война России с Европой в самом разгаре.

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