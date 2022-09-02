CNN: Установлен убивший мирных жителей под Киевом военный РФ

Прокуратура Бучи называет Николая Соковикова одним из военных РФ, расстрелявших в марте безоружных украинцев под Киевом. Мужчину обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и в умышленном убийстве.

Прокуратура украинского города Буча провела досудебное расследование и установила личность одного из двух российских военнослужащих, причастных к убийству двух безоружных мирных жителей под Киевом. Об этом американский телеканал CNN сообщил в четверг, 1 сентября.

Подозреваемого зовут Николай Соковиков, утверждает украинская прокуратура. По ее данным, мужчина вместе с еще одним военнослужащим, личность которого не установлена, нанесли мирным жителям не менее 12 огнестрельных ранений.

Соковикова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. По данным CNN, российской стороне направлено уведомление официального Киева. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Обыск и выстрелы в спину безоружным

Видеозапись инцидента, датированная 19 марта, была обнародована CNN в середине мая. На записях камер наблюдения в одном из торговых предприятий в Киевской области, в частности, видно, как к зданию с вывеской "Веломагазин" подъезжает белый микроавтобус с надписью "Танковый спецназ Rus" и буквами V. Из машины выходят пять человек в форме военнослужащих РФ, вооруженных автоматами. Пытаясь проникнуть внутрь магазина, они стреляют по замкам и разбивают стекла.

После этого к ним из здания выходят двое мужчин с поднятыми вверх руками. Обыскав мужчин, военные отпускают их и уходят за угол здания, мужчины идут в противоположном направлении. Однако вскоре два военнослужащих выходят из-за угла и стреляют в спину уходящим. Мужчины падают на землю. По сведениям телеканала, погибшие - 68-летний охранник Леонид Пляц и владелец магазина, семья которого просила не называть его имени.

Как передает CNN, после стрельбы военнослужащие обокрали помещение, а вынесенное загрузили в микроавтобус.

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