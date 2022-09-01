Сотрудники ФБР провели обыск в принадлежащей Трампу резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа. Обыск прошел в рамках расследования, которое началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы. Во время августовского обыска поместья сотрудники ФБР нашли еще более сотни секретных документов.

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Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

Покидая свой пост, президенты США должны передать все свои документы и электронные письма в Национальный архив. ФБР расследует, почему секретные документы оказались в доме Трампа, после того как он покинул свой пост в январе 2021 года.

После обыска Дональд Трамп, который отрицает все обвинения, потребовал от суда назначить специального уполномоченного юриста, чтобы отсеять среди изъятых документов те, что содержат конфиденциальную информацию, связанную с его сношениями с адвокатами.

В среду министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором описывает попытки ведомства получить государственные документы от бывшего президента.

По словам чиновников министерства юстиции, документы, хранившиеся в доме бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, вероятно, были спрятаны в рамках попытки воспрепятствовать расследованию ФБР.

В отчет также включена фотография разложенных на ковре документов с цветовой кодировкой, которая, по-видимому, была сделана во время обыска. Некоторые из них были помечены маркировкой "секретно" и "совершенно секретно".

"Отвратительно наблюдать, как ФБР во время рейда в Мар-а-Лаго беспорядочно разбросало документы по всему полу (пытаясь представить, что это сделал я!), а затем выставило фотографии для всеобщего обозрения", — написал, не приводя доказательств, экс-президент на своем сайте Truth Social.

Подозрения в том, что Трамп вовсе не торопится возвращать документы, появились у сотрудников минюста и ФБР 3 июня, когда они приехали в Мар-а-Лаго, пишет в отчете начальник отдела контрразведки минюста Джей Братт. Им сказали, что отдадут все, что осталось. "Просто дайте нам знать, что вам нужно", — цитировали Трампа его адвокаты адвокаты Трампа.

Тогда удалось забрать еще несколько десятков коробок с бумагами сверх тех 15 коробок, которые в начале года передали группе сотрудников Национального архива.

Но при этом представители Трампа не разрешили агентам осмотреть ряд помещений в поместье Трампа, утверждает минюст в своем отчете. Джей Братт говорит, что такое поведение не дает правительству возможности подтвердить, что в распоряжении бывшего президента не осталось секретных документов и ставит под сомнение готовность Трампа сотрудничать.

Минюст также говорит, что его сотрудникам удалось обнаружить доказательства того, что ряд документов были уничтожены.

Трамп называет обвинения в том, что он незаконно обращался с секретными документами фейками. Он также требует через суд предоставить детальный список всех изъятых документов и вернуть ему все, что не было изначальной целью обыска.

В отчете минюста сказано, что любые президентские записи, изъятые в рамках ордера на обыск, принадлежат Соединенным Штатам, а не бывшему президенту.

"Сокрытие улик может привести к более тяжелым последствиям, чем само преступление". Комментарий Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Вашингтоне


Отчет минюста гораздо яснее, чем обоснование ордера на обыск, раскрытое с множеством купюр, что дало Трампу и его сторонникам повод говорить о кознях следствия. На 54 страницах отчета сотрудники ведомства опровергают утверждения бывшего президента о том, что обыск в Мар-а-Лаго был продиктован не какой-то необходимостью, но исключительно мотивами политической вендетты.

В нем подробно описываются усилия правительства, направленные на то, чтобы убедить Трампа и его адвокатов добровольно сдать соответствующие документы, а также растущую обеспокоенность тем, что эти просьбы не выполняются. Подозрения в том, что в резиденции Трампа что-то скрывают, подтвердились той легкостью, с которой ФБР нашло в доме Трампа дополнительные секретные материалы.

Но в отчете не дается ответа на вопрос, почему Трамп привез документы во Флориду и почему он держал их там, уже зная о начале федерального расследования, которое явно приобретало все более серьезный характер.

На этот счет есть старая вашингтонская поговорка о том, что "главное не преступление, а сокрытие" — факт сокрытия улик может привести к более тяжелым последствиям, чем само преступление.

До сих пор нет никакой информации о том, будут ли предъявлены уголовные обвинения Дональду Трампу или его соратникам, и если будут, то когда. Но факты, изложенные в отчете минюста, указывают, что если до обвинений дойдет, то причиной этого скорее будут действия Трампа во время и после обысков, а не тот факт, что он вывез документы из Белого дома к себе домой.

Хроника "дела о документах"


• январь 2022 года. Национальный архив получает 15 коробок с документами Белого дома из Мар-а-Лаго и заявляет, что некоторые из документов, которые он получил в конце президентского срока Дональда Трампа, были разорваны.

• февраль. Появляются сообщения о том, что среди бумаг, полученных из Мар-а-Лаго, были документы, содержащие государственную тайну. Национальный архив обращается в министерство юстиции с просьбой провести расследование.

• апрель. СМИ США сообщают, что ФБР начало предварительное расследование.

• 3 июня. Высокопоставленный чиновник министерства юстиции и трое агентов ФБР отправляются в Мар-а-Лаго для осмотра подвала, где хранились документы. Трамп якобы говорит: "Все, что вам нужно, просто дайте нам знать".

• 8 июня. Федеральные следователи обращаются к помощнику Трампа с просьбой повесить более надежный замок для защиты комнаты, где хранятся документы. Трамп говорит, что просьба была быстро выполнена.

• 22 июня. Организация Трампа получает официальное предписание от минюста о предоставлении видеозаписей с камер видеонаблюдения Мар-а-Лаго.

• 8 августа. Десятки агентов обыскивают Мар-а-Лаго, изъяв более 20 коробок, в которых, согласно отчету ФБР, были документы наивысших уровней секретности.

• 12 августа. Выпущен отчет, в котором сказано, что в Мар-а-Лаго изъято 11 комплектов секретных документов.

• 25 августа. Судья обязывает министерство юстиции обнародовать аффидевит с обоснованием необходимости обыска в поместье Дональда Трампа.

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