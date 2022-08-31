"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир". Мировые лидеры - о смерти первого и последнего президента СССР

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.

Российские информагентства сообщают со ссылкой на близких экс-президента, что с начала пандемии коронавируса Горбачев находился в ЦКБ под наблюдением врачей.

"Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности, - приводит Интерфакс слова своего собеседника. - Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни".

Последний год он постоянно находился в больнице.

Михаил Сергеевич Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

В фонде, основанном Михаилом Горбачевым, агентству Интерфакс сообщили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой.

Дата похорон пока не определена.

"Горбачев дал нам свободу"

По словам генерального секретаря ООН, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир - это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева и утром направит телеграмму соболезнований родным и близким.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" и воздал ему почести как уникальному политику, "обладавшему воображением, которое позволяло ему увидеть возможность иного будущего" в разгар холодной войны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

"Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для нас всех", - написал Джонсон в "Твиттере".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен воздала почести Горбачеву как достойному доверия и уважения лидеру, сыгравшему ключевую роль в окончании холодной войны, разрушении "железного занавеса" и открывшему путь к свободной Европе.

"Его заслуг мы никогда не забудем", - добавила она.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю.

"Выражаю соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, поборника мира, чей выбор открыл России дорогу к свободе", - написал Макрон в "Твиттере".

Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии.

"Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.

"Мы многим ему благодарны. Он приблизил окончание холодной войны, сделал возможным объединение Германии и придал своей стране демократический импульс. Человек убеждений, чьего голоса будет не хватать", - отметила министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.

"Михаил Горбачев как никто другой повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром", - написал в "Твиттере" канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

По его мнению, немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время.

"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир", - написал в своем телеграм-канале Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.

Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.

"Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда ему нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе", - напомнил политик.

"Шанс, которым россияне не сумели воспользоваться"

Многие мировые СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на своих первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.

По-разному описывая те или иные аспекты его жизни и личности, практически все комментаторы сходятся в одном: Горбачев снискал глубокое уважение в мире, став едва ли не самой значимой фигурой в мировой политике последней четверти XX века, но в новой России, построенной после его ухода, многие винят его в разрушении СССР и последовавших за этим экономических невзгодах и крушении былого величия страны.

Горбачев сыграл решающую роль в превращении крайне авторитарной и репрессивной системы в более просвещенный режим, в котором набирали силу тенденции к плюрализму и демократизации, пишет британская Times. Он освобождал заключенных и реабилитировал диссидентов, ввел свободу слова, собраний и религии и дал расти гражданскому обществу.

Тем не менее, на родине его повсеместно винили за коллапс советской экономики, хаос, последовавший за распадом СССР, потерю с трудом завоеванных территорий и падение статуса страны на международной арене.

Горбачев проделал невероятный путь от правоверного коммуниста к коммунисту-реформатору и далее к демократу-социалисту. И чем дольше он находился у власти, тем радикальнее становился.

Однако он так и не извлек для себя никакой выгоды из той электоральной политики, начало которой положил. Когда в 1996 году, спустя пять лет после распада Советского Союза, он попытался побороться за пост президента России, то смог набрать меньше 1% голосов избирателей - печальная эпитафия для одного из самых важных и влиятельных государственных деятелей XX века.

Он снискал репутацию честного брокера, с которым Запад мог вести дела. Как долго еще продержится его наследие, это другой вопрос. Россия при Путине снова скатывается в тоталитаризм - и свобода слова, которую ввел Горбачев три десятка лет назад, уже стала стремительно тающим воспоминанием, заключает Times.

Газета Guardian, называющая Горбачева самой важной фигурой последней четверти прошлого века, описывает, как он почти играючи положил конец 40-летней конфронтации Востока и Запада на европейском континенте и избавил мир от опасности ядерного пожара.

Он не ставил перед собой подобной цели, когда в марте 1985 года избирался на пост генерального секретаря Коммунистической партии, пишет газета. Он не предвидел и не планировал то, как закончится холодная война, что КПСС испустит дух, советские войска уйдут из Восточной Европы, Германия снова объединится, а сам Советский Союз развалится.

Что отличало Горбачева от предыдущих советских лидеров, так это то, что начав процесс реформ, он не попытался развернуть его вспять, когда возникла угроза, что тот выйдет из-под контроля. Выдающийся организатор, он продолжал начатое вплоть до ухода в отставку со всем достоинством, когда его власть растаяла.

Михаил Горбачев оказался парадоксальным советским лидером, когда именно в таком мир и нуждался, пишет американская Wall Street Journal. Он обладал почти тотальной властью, когда занял этот пост, но предпринял реформы, которые подорвали эту власть. Он был взращен в рядах Компартии, однако под его председательством этому режиму пришел конец. Его величайшим достижением было то, что он позволил холодной войне закончиться без войны или еще худшего пожара, которого мир страшился десятилетиями.

Многие россияне, и не в последнюю очередь Путин, обвиняют Горбачева в крахе их империи.

Владимир Путин попытался восстановить Великую Россию, играя на русском национализме и прибегая к военной силе. Однако он не смог превратить Россию в развитую страну первого мира. И он не смог подчинить Украину, несмотря на брутальные методы, свойственные ранним советским лидерам.

Горбачев дал россиянам шанс выковать себе лучшее будущее. Огромная трагедия, что они оказались неспособны это сделать.

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