Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз на фоне тяжелой ситуации на фронтах в Украине будет и впредь помогать Киеву. В числе прочего рассматривается вопрос о создании миссии ЕС по обучению украинской армии. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать эту поддержку. Помимо военных поставок мы рассмотрим и вопрос о запуске миссии ЕС по обучению украинской армии, чтобы усилить помощь и сделать ее более предсказуемой", — сказал он на пресс-конференции в Праге в преддверии открывающейся во вторник, 30 августа, неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза.

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По словам Борреля, во встрече примет участие министр обороны Украины Алексей Резников. Глава европейской дипломатии отметил, что темой неформальной конференции станет и укрепление обороноспособности самого Евросоюза. "Мы обсудим, как мы можем позволить странам-членам закупить больше техники, поскольку наши арсеналы пустеют. Мы поставляем Украине так много вооружений, что нам необходимо пополнить собственные запасы", — сказал он.

Конкретных решений на встрече в Праге пока не будет


Боррель отметил, что встреча в Праге будет неформальной, поэтому конкретных решений принято не будет, но можно ожидать заключения общего политического соглашения. "Детали будут позже. У нас весьма сложные процедуры — нужно обозначить цели, масштабы и ресурсы. Но сегодня, я думаю, мы получим зеленый свет на эту миссию", — сказал Жозеп Боррель.

Главный европейский дипломат не думает, что запуск миссии ЕС по обучению украинских солдат приведет к эскалации конфликта с Россией. "Мы поставляем Украине большие объемы вооружений. Конечно, Россия будет недовольна. Ей не нравится то, что мы поставляем Киеву все виды военной техники. И мы продолжим поставки военного оборудования. Но как можно предоставлять военную технику без обучения? И в чем разница между этими двумя вещами?", — риторически вопросил он, поясняя свою мысль.

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