Зеленский: российским военным пора бежать

"Если они хотят выжить, российским военным пора бежать", - заявил в понедельник в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Езжайте домой, - призвал президент, - если боитесь возвращаться, сдавайтесь в плен".

"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым и обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это наше. И так же, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле", - заявил Зеленский.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!