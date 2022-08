С мыса Канаверал во Флориде не удалось отправить к Луне космический корабль Orion на сверхтяжелой ракете-носителе SLS (Space Launch System). В понедельник, 29 августа, американское космическое агентство NASA сообщило о проблемах с прокачкой одного из двигателей и пообещало проинформировать о новой дате старта.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom