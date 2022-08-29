"ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине", — сказала Гуменюк (цитата по "Стране.ua").

Оперативная группировка войск "Каховка" утверждает, что в ходе боев от своих позиций отошли 109-й полк самопровозглашенной ДНР, а также российские десантники. Группировка войск представила видео, где, предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа украинские войска "прорвали первую линию обороны". Подлинность видео не подтверждена.

Статьи по теме:
Британская разведка: Шойгу отстранен от управления войсками в Украине. В чем причина?
В Запорожье нашли повешенным "главу полиции" оккупационной администрации

О прорыве первой линии обороны также сообщили источники "Украинской правды" и "Громадське". Независимого подтверждения этой информации нет.

Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что оккупационные власти Херсонской области отрицают "слухи о наступлении ВСУ на Херсон".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!