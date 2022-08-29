Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Канцлер ФРГ высказался за крупное расширение Евросоюза. Выступая с речью в Карловом университете в Праге, Шольц также пообещал помогать Украине обороняться от России столько, сколько потребуется.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. "Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза", - заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа.

"В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией", - указал Шольц.

Шольц: Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

Федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

Призыв к глубоким реформам в ЕС

По словам германского канцлера, Евросоюзу для своего расширения необходимо предпринять кардинальные шаги и, в частности, реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.

Шольц предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.

Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей. "Мне также представляется разумным последовательно увязывать выделение платежей ЕС с соблюдением правовых норм", - добавил он.

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