Генсек ООН Гутерриш призвал запретить ядерные испытания

Ядерное оружие не гарантирует ни победы, ни безопасности, подчеркнул Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество навсегда покончить с ядерными испытаниями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. "Ядерное оружие уже давно держит мир в заложниках. Эти смертоносные устройства не гарантируют ни победы, ни безопасности. Давайте позаботимся о том, чтобы ядерные испытания навсегда прекратились, а ядерное оружие стало достоянием истории - раз и навсегда", - написал он в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 августа.

Ранее США возложили на Россию ответственность за срыв Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обвинив Москву в "циничной блокаде" итогового документа. "После интенсивных, но продуктивных переговоров, продолжавшихся многие недели, Россия единолично решила заблокировать консенсус по итоговому документу", - заявил представитель Госдепартамента США.

Тревожная ситуация на Запорожской АЭС

Россию не устроили пассажи документа, где участники конференции выражали серьезную обеспокоенность по поводу военных действий в районе Запорожской АЭС и, в числе прочего, критиковали утрату контроля над ЗАЭС со стороны Украины и связанные с этим угрозы для безопасности.

ЗАЭС уже многие дни подвергается обстрелам. Россия и Украина возлагают друг на друга ответственность за происходящее. Делегация МАГАТЭ направляется в Запорожье, чтобы проинспектировать Запорожскую АЭС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!