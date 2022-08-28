В Запорожье нашли повешенным "главу полиции" оккупационной администрации

В Михайловке Запорожской области Украины нашли мертвым "руководителя полиции", назначенного российскими властями, Андрея Рыжкова, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. Михайловка сейчас находится под контролем российских войск.

Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте пророссийской администрации. Он найден повешенным. Пока неизвестно, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.

Рыжков служил в украинских пограничных частях, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". По информации украинских СМИ, он сам обратился к пророссийской администрации и предложил себя в качестве "начальника полиции".

Ранее неоднократно сообщалось о смертях и нападениях на сотрудников пророссийских администраций на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.

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