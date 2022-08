ФРГ создала холдинг по национализации экс-"дочки" "Газпрома"

По данным еженедельника Welt am Sonntag, холдинг Securing Energy for Europe Holding GmbH создан для "обеспечения безопасности энергоснабжения".

Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщил в воскресенье, 28 августа, немецкий еженедельник Welt am Sonntag (WaS).

По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

"Обеспечение безопасности энергоснабжения"

В акционерном соглашении, текст которого имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: "Цель компании - обеспечение безопасности энергоснабжения". Кроме того "предметом деятельности компании является приобретение, владение и управление долями в предприятиях", следует из документа. Управляющими директорами SEEHG стали два адвоката из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.

Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) подтвердило, что ему известно о создании SEEHG. "BMWK знает о существовании такой компании", - указала представительница ведомства. "Данная мера была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве предосторожности на случай любых шагов по реструктуризации", - отметила она. По словам собеседницы издания, подобный подход "не является необычным в корпоративно-правовых случаях реструктуризации".

При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.

Бывшей "дочке" "Газпрома" не хватает средств

Между тем ранее стало известно, что бывшей "дочке" российского "Газпрома" - несмотря на масштабную помощь от ФРГ - не хватает средств, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил глава SEFE Эгберт Лэге (Egbert Laege) в интервью изданию Der Spiegel 19 августа.

"С санкциями (в отношении России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд", - сказал он.

SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.

"Газпром" перестал контролировать свою немецкую "дочку" с 1 апреля. После этого Gazprom Germania была передана под управление Федеральному агентству по сетям.

