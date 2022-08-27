184-й день войны России против Украины: главные события

На 184-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Утверждение министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Россия намеренно замедляет темпы военной кампании в Украине, чтобы сократить потери среди гражданского населения, - это "почти наверняка преднамеренная дезинформация", считает министерство обороны Великобритании. Удар "Искандером" по станции в Чаплино, в результате которого погибли 25 человек, в том числе двое детей, "подчеркивает готовность России причинять побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", указывают британские военные.

По их мнению, "наступление РФ застопорилось из-за плохих военных действий России и ожесточенного сопротивления Украины". "Под командованием Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно срывали запланированные оперативные сроки", - констатирует британское военное ведомство, отмечая, что с начала вторжения в Украину не менее шести генералов были уволены за недостаточно быстрое наступление.

После серии атак на военные объекты в аннексированном Крыму Россия, вероятно, вывела с полуострова десять своих истребителей, говорится в секретном докладе НАТО, с копией которого ознакомилось издание Business Insider. "Россия, скорее всего, рассредоточит свои ВВС в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие украинские атаки", - пишут авторы документа. Речь идет о перемещении десяти истребителей из Крыма на российскую территорию, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов: шести истребителей СУ-35 и четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Удары ВСУ по захваченным Россией территориям Украины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утверждает, что в результате удара ВСУ по гостинице "Донбасс" в Кадиевке Луганской области убито 200 военнослужащих воздушно-десантных войск России, которые использовали отель в качестве базы. Гайдай также опубликовал фотографии разрушенного здания.

По сообщению представителя самопровозглашенной "Луганской народной республики", украинские военные обстреляли город Стаханов из ракетных систем залпового огня HIMARS, По его словам, по городу было выпущено 10 снарядов. Данных о пострадавших не приводится.

Вечером прогремели взрывы под Мелитополем, оккупированном российскими войсками, на территории Новобогдановской ОТГ. Как сообщил мэр города Иван Федоров, на месте российского склада, где раздались "хлопки", наблюдается задымление.

Спецслужбы России шпионили в Германии за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений, сообщил журнал Der Spiegel. По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и близ города Графенвёр в Баварии, где инструкторы бундесвера и США обучали украинских коллег использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и американских артиллерийских систем.

Кадырова обвинили в военных преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейна Межидова. Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям УК Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).

Правозащитная организация Amnesty International (AI) предостерегла Россию от проведения трибунала над украинскими военнопленными. Правозащитная организация считает такие "российские показательные судебные процессы" незаконными и неприемлемыми. Международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для военнопленных. По мнению экспертов AI, если военнопленным намеренно отказывают в праве на справедливый суд, то это считается военным преступлением.

Левое крыло СДПГ - за переговоры с Россией

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвало к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. "Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям. Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", - пишут авторы воззвания. По их словам, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно лишь в "постпутинскую эпоху". "Однако до тех пор - с учетом признания не нравящихся реалий - необходимо найти modus vivendi с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию", - указывается в документе.

Власти нидерландского города Гаага попросили Евросоюз об отсрочке исполнения санкций ЕС до 1 января 2023 года, поскольку им не удается найти замену "Газпрому" в качестве поставщика газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес. Санкции предписывают правительствам и другим госорганам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против Москвы. "Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты", - приводятся слова главы норвежского МИД Анникен Хюитфельдт в заявлении ведомства.

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