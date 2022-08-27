МИД РФ приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

На сайте МИД РФ и в российских консульствах за границей прекратили прием заявок на биометрические загранпаспорта - ведомство объясняет это "техническими причинами".

Граждане России столкнулись с невозможностью подачи заявок на получение биометрического загранпаспорта "нового образца" - документа сроком действия 10 лет с биометрическими данными. МИД РФ подтвердил "приостановку" приема заявок на документы с биометрическими данными, ссылаясь на "технические причины" в сообщении на официальном сайте консульского департамента ведомства в пятницу, 26 августа.

"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). О возобновлении приема будет сообщено дополнительно", - указывает ведомство.

Заявки на биометрические паспорта также прекратили принимать в российских консульствах за рубежом. В сообщении на консульском информационном портале МИД РФ указано, что документы прекратили выдавать временно "в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя". При этом, по сообщению ведомства, оформление загранпаспортов сроком действия пять лет продолжается "без изменений в установленном порядке".

В июне издание Forbes писало, что российское Минцифры на неопределенный срок заморозило проект внутренних "цифровых паспортов" в виде пластиковых карт с российским чипом - одной из причин источник издания называл сомнения чиновников в том, что для реализации идеи наберется достаточное количество соответствующих чипов.

Россия столкнулась с дефицитом материалов из-за войны

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину не раз поступали сообщения о нехватке материалов, устройств и ресурсов в различных производственных сферах в стране. Так, российские фармацевтические компании столкнулись с нехваткой хроматографических колонок - устройств, которые используются при разработке новых лекарств и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных препаратов. А операторы связи указывали на возможные грядущие сбои в работе сетей из-за возникшего дефицита оборудования, вызванного введенными против режима Владимира Путина санкциями.

Невозможность приобрести комплектующие из-за санкций привела к тому, что российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", начали разбирать лайнеры для получения запчастей, указывали СМИ. К этой мере в июне официально рекомендовало прибегнуть правительство РФ.

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