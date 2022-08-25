"Я на миллиметр отсюда не подвинусь". Что нужно знать о Евгении Ройзмане, одном из главных оппозиционеров России

Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, многие считали последним оппозиционным политиком, который не уехал из России и продолжал оставаться на свободе после вторжения российских войск в Украину. 24 августа стало известно, что на него завели дело о "дискредитации" ВС РФ, к нему домой с обыском пришла полиция.

13 июля Евгений Ройзман выложил в свой твиттер фотографию, на которой он снят вместе с оппозиционерами Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой (оба внесены в реестр физлиц-"иноагентов") и Андреем Пивоваровым. "Я один на свободе", — написал он.

К тому моменту Яшин и Кара-Мурза были арестованы по делам о "фейках об армии", а Пивоварову оставалось несколько дней до приговора по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией".

Через месяц с небольшим после этого твита, утром 24 августа, сотрудники полиции и спецназ в масках пришли к бывшему мэру Екатеринбурга домой с обыском, а затем забрали его с собой.

"Задержан последний всероссийски известный и остававшийся в России политик, который против войны и Путина", — прокомментировал это соратник Навального Иван Жданов.

Уголовное дело на политика завели по новой, одобренной Думой после вторжения в Украину статье 280.3 УК РФ — о "дискредитации" Вооруженных сил России. Она вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Би-би-си коротко напоминает о самом важном, что нужно знать об одном из главных оппозиционных политиков страны.

Борец с наркотиками

Евгений Ройзман родился в Екатеринбурге в 1962 году. Его отец работал энергетиком на Уралмашзаводе, мать — воспитательницей в детском саду. Бабушка и дед Ройзмана переехали на Урал из Украины.

Сам Ройзман в многочисленных интервью рассказывал, что учился плохо и поменял несколько школ. В подростковом возрасте он поссорился с отцом и ушел из семьи, а потом и вовсе оказался в колонии: когда будущему политику едва исполнилось 17 лет, его условно осудили за кражу, мошенничество и незаконное ношение холодного оружия. Но из-за нарушения условий приговора условный срок превратился в реальный.

В 2017 году Би-би-си провела с Ройзманом несколько дней — тогда он говорил, что его политическим амбициям криминальное прошлое не мешает. "Наоборот, помогает. Я был депутатом Госдумы, я проводил людей в областное заксобрание, я стал главой города и никогда не скрывал [что сидел]", — отшучивался он.

Выйдя на свободу, Ройзман устроился слесарем-сборщиком на Уралмаш, где проработал около года. В интервью проекту Russia.ru он говорил, что с одним из лидеров "уралмашевской" преступной группировки Александром Хабаровым они были товарищами.

В последующие годы критики Ройзмана регулярно припоминали ему возможные связи с ОПГ. В 2013 году перед выборами мэра Екатеринбурга "Пятый канал" выпустил целую передачу, посвященную этой теме — тогда свердловская прокуратура обещала проверить факты, изложенные в программе, а сам Ройзман подал в суд на ее автора.

В 80-х годах Ройзман начал учиться на историка-архивиста в Уральском государственном университете — вуз он в итоге закончил в начале нулевых. Будущий политик писал стихи, публиковавшиеся в самиздате и литературных журналах, и занялся предпринимательством — открыл ювелирный бизнес.

Проект, который принес Ройзману федеральную известность — фонд "Город без наркотиков", — он соосновал в 1999 году (а потом и стал его президентом). Работа фонда до сих пор остается самым противоречивым эпизодом в биографии политика.

"Мы всех неформальных лидеров объединили в то время. Мы сумели убедить их, что это беда, которая касается всех, что надо подниматься. По сути это было восстание народное против наркоторговцев", — говорил Ройзман Би-би-си.

СМИ и активисты неоднократно критиковали фонд за не всегда законные способы борьбы с наркоторговлей и негуманные методы реабилитации потребителей наркотиков. Сотрудников фонда судили за похищение и незаконное удержание людей с наркотической зависимостью, которых запирали в так называемых реабилитационных центрах и заставляли пройти ломку в жесткой изоляции от внешнего мира и без медикаментозного лечения.

В 2003 году СОБР штурмовал реабилитационные центры "Города без наркотиков" под предлогом жестокого обращения с подопечными фонда.

Сам Ройзман (он всегда заявлял, что считает методы фонда оправданными) в недавнем интервью Екатерине Гордеевой говорил, что именно это сподвигло его пойти в политику: "Я никогда не стремился в политику. Для меня это были инструменты, мощность которых я до какого-то момента даже не понимал. Первый мой шаг в политику — это совершенно определенная задача: чтобы меня не посадили, чтобы не разгромили фонд, не уничтожили мое дело".

Политик и мэр Екатеринбурга

В 2001 году Ройзман стал советником тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. А в 2003 году баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и в итоге стал депутатом. В Думе Ройзман работал в комитете по безопасности и входил в состав комиссии при правительстве по противодействию наркотикам.

В 2006 году Ройзман начал работать со структурами Сергея Миронова и его "Российской партии жизни" — политик стал лидером свердловского отделения. Затем он вступил в только что созданную "Справедливую Россию".

Партия собиралась выдвигать Ройзмана на выборы в Думу 5-го созыва, но потом Миронов исключил его из партийного списка кандидатов. Сам Ройзман утверждал, что Миронов якобы говорил ему, что принял это решение под давлением.

После этого Ройзман несколько лет не принимал активного участия в политике. Но в 2011 году по приглашению миллиардера Михаила Прохорова вступил в правоцентристкую партию "Правое дело". Однако его приход в партию закончился скандалом всего несколькими месяцами позже.

Тогда планировалось, что Ройзман пойдет в Думу по спискам партии, его кандидатуру поддерживал и Прохоров. СМИ писали, что против этого якобы выступает Кремль. Конфликт в итоге привел к расколу партии — Прохоров был фактически отстранен от ее руководства и вместе с Ройзманом вышел из ее состава.

Впоследствии Ройзман был доверенным лицом Прохорова на президентских выборах, а потом вступил в основанную тем партию "Гражданская платформа". В 2013 году партия выдвинула его кандидатом на выборы главы Екатеринбурга. Ройзман одержал на них победу, набрав 33,31% голосов. Его главный соперник, свердловский вице-губернатор из "Единой России" Яков Силин, набрал тогда чуть меньше 30%.

После избрания Ройзман считался одним из немногих оппозиционных мэров. Он приходил на митинги Алексея Навального и другие протестные акции, критиковал политику России в отношении Украины. В кабинете мэра не было традиционной фотографии Владимира Путина, зато был портрет Иосифа Бродского.

Став мэром, Ройзман отошел от участия в работе "Города без наркотиков", к тому же рассорившись с его руководством. Из "Гражданской платформы" Ройзман тоже вышел.

Одной из визитных карточек "эпохи Ройзмана" в мэрии Екатеринбурга стал так называемый личный прием — раз в неделю в его офис выстраивалась очередь из горожан, которые могли напрямую рассказать главе города о своих проблемах.

Сам он признавал, что полномочий для того, чтобы удовлетворить вопросы жителей, хватает не всегда. Фактически в городе было двоевластие: Ройзман выполнял представительские функции и руководил городской думой, а оперативное управление было возложено на так называемого сити-менеджера.

В 2015 году депутаты областного заксобрания даже пытались упразднить должность главы города — якобы чтобы избежать путаницы между полномочиями двух городский глав. Но губернатор Евгений Куйвашев отменил это решение и наложил на него запрет до конца полномочий Ройзмана.

Политик пытался избраться губернатором Свердловской области в 2017 году, но достаточно быстро объявил о выходе из гонки, потому что не смог пройти муниципальный фильтр.

В конце 2018 года Куйвашев внес в областную думу законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Проект, несмотря на протесты горожан, был принят — было решено, что глава города будет выбираться городскими депутатами из числа кандидатов, отобранных некой конкурсной комиссией.

Ройзман назвал это "прямым обманом жителей и предательством интересов города" и ушел в отставку. (После того как 24 августа к Ройзману пришли с обыском, Куйвашев, до сих пор работающий губернатором, неожиданно поддержал его: "У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит".)

Сам Ройзман признавал, что его соперничество с Куйвашевым имеет и личный характер. Оно касается отношений, которые были у политиков с основательницей издания Znak.com (прекратило работу после начала войны) журналисткой Аксаной Пановой. Панова — мать двоих детей Ройзмана. В общей сложности у него четыре дочери и сын.

Несмотря на потерю мэрского кресла, Ройзман продолжил регулярно встречаться с жителями Екатеринбурга в формате "личного приема" — уже в собственном благотворительном фонде.

Историк и благотворитель

Благотворительностью Евгений Ройзман начал заниматься еще в 90-х — тогда он помогал поддерживать несколько неблагополучных детских домов в Свердловской области.

В 2015 году, уже победив на мэрских выборах, Ройзман создал собственный фонд, который называется его именем. "Фонд Ройзмана" помогает "людям в трудных жизненных ситуациях", говорится на его сайте.

В частности, фонд принимал участие в создании Первого екатеринбургского хосписа, работает с родителями неизлечимо больных детей и поддерживает другие НКО и свердловские благотворительные проекты.

Ройзман от имени своего фонда активно помогает детям со спинально-мышечной атрофией (СМА). В феврале этого года в СМИ попала история четырехлетнего Марка Угрехелидзе из Краснодара. Фонд Ройзмана при личном активном участии оппозиционера помог собрать мальчику, страдающему СМА, 121 млн рублей на "Золгенсму" — самое дорогое лекарство в мире.

Но медицинский консилиум отказался назначить ребенку препарат, даже несмотря на завершенный сбор, ссылаясь на то, что он получал другое лекарство. Тогда делом заинтересовалась прокуратура. В итоге в апреле мальчик все-таки получил препарат, на который собирал деньги "Фонд Ройзмана".

Впрочем, самого себя Ройзман называет не политиком и даже не благотворителем, а "историком и исследователем". "Это мое основное, многолетнее, постоянное занятие", — говорил оппозиционер.

Еще в 1999 году Ройзман, историк-архивист со специализацией по старообрядческой иконописи, основал первый в России частный музей икон, который называется "Невьянская икона". Это собрание более 700 икон, которые относятся к невьянской старообрядческой школе, сложившейся на Урале в XVI-XX вв.

"Я не знаю, зачем я это делаю вообще. Я просто вижу, что это надо делать. Это какой-то остров здравомыслия, это гимн русскому крестьянину, русскому старообрядчеству", — рассказывал Ройзман Екатерине Гордеевой.

Губернатор Куйвашев выразил надежду, что, несмотря на уголовное преследование Ройзмана, музей иконы "удастся сохранить, и он будет работать".

Еще один музей, созданный при поддержке Ройзмана, — музей наивного искусства. В 2015 году он передал свою собственную коллекцию наива Екатеринбургу (и долгое время на нем не было даже таблички с именем политика).

Интернет-феномен

В то утро, когда к Ройзману пришла полиция, одной из самых распространенных шуток в российском сегменте "Твиттера" стали призывы не отбирать у него телефон. У твиттер-аккаунта Ройзмана больше 630 тысяч подписчиков (это в несколько раз больше, чем у других видных оппозиционеров — например, у Ильи Яшина или Ивана Жданова).

Политик известен своим резким стилем дискуссии, подчас с переходом на нецензурную лексику. Он нередко пишет реплаи аккаунтам прогосударственных СМИ с критикой как самих журналистов, так и российских властей.

В прежние годы бывший мэр Екатеринбурга подвергался бану в разных соцсетях: например, в прошлом году его временно блокировал "Фейсбук" — предположительно, за слово "ишак", которым он назвал оппонента.

В 2020 году Алексей Навальный так шутил под новостью о том, что его отравление, по мнению российского МИД, могло быть постановкой: "Тут, конечно, не я должен комментировать, а Евгений Ройзман. У него всегда есть пара идеальных емких фраз для таких случаев".

👏 Одна просьба — не отбирайте у Евгения Ройзмана телефон!

Как теперь жить без его прекрасных реплаев? pic.twitter.com/4JmbTB081m

— Лента.ру (@lentaruofficial) August 24, 2022

В начале августа Twitter даже на время ограничил Ройзману возможность писать новые твиты.

"Для меня пропаганда оскорбительна. Во-первых, тем, что меня считают дебилом. Во-вторых, меня оскорбляют ложью. Я на это реагирую. Я умею одним реплаем увести новость и придать ей совсем другое звучание", — объяснял он Гордеевой, почему так активен в соцсетях.

В мае Ройзман получил штраф в 85 тысяч рублей по статье о "неуважении" к власти — за твит, обращенный к главе МИД России Сергею Лаврову. Лавров тогда заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". "И для этого вы решили свою страну об стену у*** [уничтожить]?" — уточнил оппозиционер.

Одним из последних твитов, которые успел отправить Ройзман до утреннего обыска, была запись "Чей там голос из помойки…". Ей он отреагировал на твит аккаунта "Газеты.Ru", в котором цитировалось заявление главы аннекированного Крыма Сергея Аксенова.

"Вы бы и в Сахаре без песка остались" — так 23 августа Ройзман прокомментировал новость "Интерфакса" о том, что Россия "в этом году может остаться без сайры".

Несмотря на то, что многие наблюдатели ожидали уголовного преследования Ройзмана из-за его позиции по войне в Украине, уезжать из России он отказывался. Вот что он сказал об этом за полторы недели до обысков у себя дома: "Я привязан к этой земле, я тут родился и вырос. Я на миллиметр отсюда не подвинусь. С чего я побегу? Я люблю свою страну, все риски понимаю, но не могу отсюда уехать, хотя бы потому, что это будет бегство. Я не могу себе такого позволить".

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