Канада намерена вернуть пять турбин для "Северного потока"

Несмотря на отказ "Газпрома" принимать турбину Siemens, Канада планирует вернуть ФРГ оставшиеся турбины. "Это именно то, о чем нас попросила Германия", - заявила глава МИД Канады.

Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин для "Северного потока", сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью CBC в среду, 24 августа. Оттава придерживается этого решения, несмотря на то, что "Газпром" ранее отказался принять одну турбину Siemens, которая уже была возвращена Германии. "Это именно то, о чем нас попросила Германия", - подчеркнула Жоли.

В июле власти Канады предоставили разрешение на отправку одной турбины, проходившей техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей передачи "Газпрому". Однако российская государственная компания отказалась ее принять, сославшись на технические проблемы.

Канадское правительство назвало возврат турбин необходимым шагом для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады вернуть турбину, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России. "Канада не хочет давать никакого повода Путину, чтобы он мог использовать в качестве оружия поток энергии в Европу", - подчеркнула Жоли. В свою очередь, Украина критикует решение Канады и призывает пересмотреть его.

Претензии России

Российский концерн "Газпром" в июне сократил поставки газа по "Северному потоку-1", сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля в опечатанном состоянии находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. "Газпром" жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.

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