Ученые: такой засухи в Европе не было последние 500 лет

Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии выпустил доклад, в котором ученые предупреждают: две трети территории европейского континента столкнулись с сильнейшей засухой за последние пять веков — и дальше все может стать еще хуже.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Украина, Молдова, Ирландия и Великобритания. Это в общей сложности 47% территории континента, и почва этим летом там высохла совсем, пишут авторы доклада.

Еще 17% континента находятся на грани полного пересыхания, и шансы спасти там какую-либо растительность невелики.

В Великобритании, где в нескольких регионах ​​засуха объявлена официально, листья на деревьях уже в августе приобрели каштановый оттенок. Как объясняют ученые, катастрофическую нехватку влаги деревья "воспринимают" как ранний приход осени.

В докладе предупреждается, что засуха окажет большое влияние на урожай, сильно повысит риск лесных пожаров, а в некоторых южных регионах Европы зной будет продолжаться еще несколько месяцев.

По сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, прогнозы ЕС по урожаю зерновой кукурузы в этом году окажутся ниже на 16%, сои — на 15%, подсолнечника — на 12%.

"Судя по всему, нынешняя засуха — наиболее масштабная за последние 500 лет", — утверждается в докладе Центра,

Пересохший Рейн в немецкой Вестфалии. На этой неделе судоходство в верхней и средней частях реки почти остановилось — эксперты предупреждают, что это может отразиться на годовом ВВП Германии.

По словам комиссара по науке Марии Габриэль, накрывшая континент жара создала беспрецедентную нагрузку на водоснабжение во всем Евросоюзе.

"Мы видим, что число лесных пожаров значительно выше среднего и оказывает серьезное влияние на урожай. Несомненно, изменения глобального климата с каждым годом становятся все более заметными", — уверена она.

По данным экологов, почти все реки Европы в той или иной степени пересохли. Они обмелели настолько, что на поверхности показались так называемые "голодные камни" — это камни с надписями, которые показываются над водой при самых сильных засухах, когда реки значительно мелеют. Такие камни уже несколько веков служат своеобразной отметкой экстремального снижения уровня воды в реках.

Засуха вызывала неурожай, а это непременно кончалось голодом.

Помимо очевидного ущерба для судоходства, пересыхание рек наносит удар и по энергопроизводству. Согласно докладу, объемы производства гидроэлектроэнергии в Европе упали на 20%.

Сильная засуха наблюдалась во многих странах в течение всего года, но ситуация ухудшилась с начала августа. Экстремальная жара в странах европейского Средиземноморья может продлиться до самого ноября текущего года, предупреждают экологи.

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