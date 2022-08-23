Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Президент России посмертно наградил погибшую Дарью Дугину орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, Дугина награждена как корреспондент издания "Царьград" — за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Ранее 22 августа Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной. Президент назвал погибшую "светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым".

29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа.

ФСБ заявила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. Киев отрицает причастность к убийству.

Александр Дугин после смерти дочери призвал Россию "победить", очевидно, имея в виду войну с Украиной.

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