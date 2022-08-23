Соратники Навального сообщили о первом "массовом" деле о "фейках" - против них

На ведущих программы "Популярная политика" в YouTube команды Алексея Навального завели уголовные дела о "фейках" о российской армии, а также об оправдании терроризма. Об этом в эфире программы заявил Иван Жданов.

По словам Жданова, о новых обвинениях ему сообщил адвокат по назначению. Помимо самого Жданова, по делу проходят также Кира Ярмыш, Мария Певчих, Анна Бирюкова, Руслан Шаведдинов, Леонид Волков, Дмитрий Низовцев и Любовь Соболь (Волков и Соболь включены в России в реестр "иностранных агентов").

Волков, Жданов и Соболь - фигуранты многих уголовных дел. Соратники Навального, в том числе его пресс-секретарь Ярмыш, покинули Россию, после чего были объявлены в розыск. Они в ежедневном режиме освещают вооруженное вторжение в Украину.

По статье о "военных фейках" в России было возбуждено уже более 80 уголовных дел, но сейчас речь идет о "массовом деле", подчеркивают соратники Навального.

"Судя по всему, речь идет о высказываниях, сделанных во время эфиров и в роликах на канале "Популярная политика". Это первое массовое дело против ведущих YouTube-канала по "фейкам" о российской армии", - говорится в сообщении команды Навального в телеграм-канале "Сирена".

Они также утверждают, что Следственный комитет России назначил лингвистические экспертизы высказываний и постов Жданова, Певчих, Волкова, Ярмыш и других их коллег.

Жданов уточнил, что поводом для обвинения в оправдании терроризма стала его реплика о поджоге военкомата.

Согласно сообщению соратников Навального, на Соболь могли завести дело за пост с информацией о Буче, Ярмыш и Певчих вменяют рассказ о российских бомбардировках, а Волкову - не только "информацию о преступлениях российской армии в Украине", но и "оправдание причинения вреда здоровью Путина".

СКР и другие представители власти пока не комментировали сообщение команды Навального. Би-би-си не может оперативно проверить информацию о "массовом" деле о "фейках".

Сам Навальный осуждает войну, находясь в колонии строгого режима во Владимирской области, где отбывает девятилетний срок по новому приговору.

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