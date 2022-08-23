Сам Пушилин не пострадал, он находится в "безопасном месте", сообщает Интерфакс.
Данные об обстреле также подтвердил в своем телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, опубликовавший фотографии его последствий.
Из-за обстрелов центра Донецка погибли двое мужчин, рассказал глава де-факто администрации города Алексей Кулемин в своем телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента также писало, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли гостиницу, где останавливаются журналисты. Там пострадавших на момент публикации не было.
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