СМИ: в Донецке обстреляли администрацию "главы ДНР" Пушилина

При обстреле центра Донецка снаряд попал в администрацию главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, после чего в здании начался пожар, пишут российские государственные СМИ со ссылкой на его администрацию.

Сам Пушилин не пострадал, он находится в "безопасном месте", сообщает Интерфакс.

Данные об обстреле также подтвердил в своем телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, опубликовавший фотографии его последствий.

Из-за обстрелов центра Донецка погибли двое мужчин, рассказал глава де-факто администрации города Алексей Кулемин в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента также писало, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли гостиницу, где останавливаются журналисты. Там пострадавших на момент публикации не было.

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