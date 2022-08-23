В Риге местные русскоязычные протестовали против сноса советского памятника, есть задержанные

Во вторник, 23 августа, в Риге начались работы по демонтажу памятника в парке Победы, еще днем ранее оборудовали строительную площадку. Объект будет демонтирован без использования взрывчатки, передает rus.Delfi.lv. Полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника.

При сносе памятника не будут использоваться взрывчатые вещества, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге. Когда именно произойдет демонтаж стелы и крупных фигур мемориала — неизвестно. Ланге лишь сказал, что это нужно сделать до 15 ноября.

Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Ему помогал экскаватор поменьше - его использовали для перевозки строительного мусора. Кроме того, сегодня должна была начаться откачка воды.

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.

По данным Госполиции Латвии, вчера вечером у памятника в Пардаугаве, где уже начаты работы по демонтажу мемориала, были задержаны 7 человек.

Также возбуждены 10 процессов об административных нарушениях — о несанкционированных собраниях, о мелком хулиганстве в отягчающих обстоятельствам (разжигание розни), а также за неподчинение законным требованиям полиции.

Кроме того, начаты 7 процессов об административных нарушений, связанных с полетами дронов.

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