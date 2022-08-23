Боррель высказался против полного запрета на въезд россиян в ЕС

Глава европейской дипломатии считает, что ограничивать въезд для всех обладателей российских паспортов — "не лучшая идея", и странам ЕС в этом вопросе нужно применять индивидуальный подход. На прошлой неделе дискуссия о шенгенских визах для россиян активизировалась: пока страны Балтии ужесточают свою риторику (вплоть до предложений аннулировать уже выданные документы), все больше стран высказываются против ограничений или разрабатывают компромиссные решения.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил против идеи о запрете россиянам посещать страны ЕС. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, лидер европейской дипломатии заявил на конференции в Испании.

"Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", — считает Боррель. Он отметил, что Евросоюз не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Визовые ограничения для россиян на общеевропейском уровне обсудят в конце августа на неформальной встрече глав МИД стран-членов Евросоюза, которая пройдет в Праге. Для введения запрета требуется одобрение всех 27 государств, входящих в ЕС. Окончательное решение могут принять на саммите глав-государств Евросоюза в октябре.

На прошлой неделе Эстония перестала впускать через сухопутную границу россиян, которым ранее выдала шенгенскую визу (при этом в республику можно беспрепятственно въехать при наличии шенгена, выданного другим государством, или из другой страны шенгенской зоны). Министр иностранных дел Литвы заявил, что европейские страны должны не просто прекратить предоставление виз, но и аннулировать уже выданные. В МИД Финляндии ограничили прием заявок от туристов, но подчеркнули, что не будут аннулировать действующие разрешения на въезд. Против ограничений уже выступили Греция, Кипр и Португалия.

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