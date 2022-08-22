Александр Дугин впервые прокомментировал смерть дочери

Консервативный бизнесмен Константин Малофеев опубликовал у себя в телеграмм-канале заявление философа Александра Дугина в связи со смертью его дочери.

Дугин заявил, что его дочь Дарья погибла "в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом".

"Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самыхлучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг", - заявил Дугин.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 21 августа категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны о причастности к взрыву. По его мнению, убийство Дугиной свидетельствует о том, что различные группировки внутри России ведут борьбу за власть.

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