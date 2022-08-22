ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном российской армией Херсоне. Об этом сообщили и российские, и украинские стороны.

"Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", – пресс-секретарь Оперативного командования Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

Советник руководителя Херсонской обладминистрации Сергей Хлань заявил, что "ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами".

В оккупированной Россией администрации Херсонской области заявили, что обстрел проводился из системы HIMARS и в результате пострадали 15 человек из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.

Антоновский мост - стратегический объект, позволяющий России снабжать свою армию вооружением на правом берегу Днепра.

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