В ФСБ РФ утверждают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

Спустя сутки с момента гибели российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи ФСБ России заявила о раскрытии убийства.

За произошедшим стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ.

В ведомстве утверждают, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк следила за Дугиной на автомобиле «Mini Cooper», на котором якобы трижды меняли номера - номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

В день убийства Вовк с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и уехала в Эстонию через Псков, утверждают в ФСБ.

При этом никаких доказательств озвученной версии ведомство не обнародовало.

Дарья Дугина погибла в ночь на 21 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Версию о причастности Украины к этому убийству сразу же стали озвучивать многие сторонники "русского мира".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 21 августа категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны о причастности к взрыву. По его мнению, убийство Дугиной свидетельствует о том, что различные группировки внутри России ведут борьбу за власть.

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