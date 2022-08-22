Экс-депутат Госдумы: ответственность за ликвидацию Дугиной взяли на себя российские партизаны из НРА

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия, сообщает "Украинская правда".

"Эта акция (убийство Дугиной – ред.), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией.

Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест", - рассказал Илья Пономарев.

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Политик зачитал манифест бойцов НРА, который также был опубликован в Telegram-канале Роспартизан.

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России", — сказано в манифесте.

…Путин будет нами низложен и уничтожен! …Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны – будут нами уничтожаться.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут нами уничтожаться", -говорится в манифесте.

В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать "бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора".

"Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву", - обещают в организации.

Там также заявили, что все, кто исполняет их программу "вплоть до смены режима", освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

Кроме того, в НРА обещают "после победы" немедленно освободить всех незаконно осужденных путинской властью.

Пономарев заявил, что поддерживает действия "товарищей" из НРА. Он заверил, что она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов.

"Я призываю всех, кто готов бороться с путинизмом не на словах, а на деле, вставать в наши ряды", - заявил он.

В разговоре с "Укринской правдой" Илья Пономарев подтвердил факт заявления НРА. Он отметил, что "на связи" с представителями организации с апреля 2022 года.

"Активно помогаем разными способами", - добавил он.

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