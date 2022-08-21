В Германии рейтинг Шольца упал до рекордно низкого уровня

Работой канцлера и правящей коалиции недовольны почти две трети населения ФРГ. Лишь 25 процентов считают работу Шольца удовлетворительной, свидетельствуют данные опроса Insa.

В Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и правящей "светофорной" коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала правления в декабре. Почти две трети немцев - 62 процента - неудовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25 процентов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 21 августа, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

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Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют ее лишь 27 процентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев, не одобряли - 39 процентов. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44 и не одобряли - 43 процента немцев.

Лишь третье место в случае прямых выборов

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck) - 25 процентов, а второе - председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) - 19 процентов.

По результатам еженедельного опроса, блок христианских партий ХДС/ХСС слегка укрепил свои позиции, его в настоящее время поддерживают 28 процентов немцев (плюс один процент). Это означает, что ХДС/ХСС теперь на семь процентов опережает "зеленых", рейтинг которых за неделю снизился на один процент до 21 процента.

Рейтинг социал-демократов не изменился (19 процентов), свободные демократы опустились на один процентный пункт до 8 процентов. Это означает, что партии "светофорной" коалиции сейчас получили бы лишь 48 процентов голосов. Без изменений остались рейтинги "Альтернативы для Германии" (12 процентов) и Левой партии (8 процентов).

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