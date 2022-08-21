Немецкие политики призвали расширить поставки оружия Украине

Три депутата бундестага считают, что Украине следует поставлять больше оружия, даже если это временно ослабит бундесвер. Безопасность Европы сейчас защищают в Украине, поясняют они.

Эксперты по вопросам обороны из правящих в ФРГ партий "Союз 90/"зеленые", СДПГ и СвДП призвали правительство Германии увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно может ослабить боеспособность бундесвера. В совместной статье для издания Der Spiegel, обнародованной в воскресенье, 21 августа, социал-демократ Кристиан Клинк (Kristian Klinck), "зеленая" Зара Нанни (Sara Nanni) и свободный демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) раскритиковали нынешнюю позицию Берлина, заключающуюся в том, что поддержание потенциала бундесвера для защиты Германии и НАТО имеет приоритет над оказанием помощи Украине.

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Авторы статьи отмечают, что до сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии. "Это не что иное как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине", - указали они. По их мнению, Германия уже много делает для помощи Украине, но как самая экономически значимая страна могла бы делать еще больше. "Необходимо постоянное снабжение Украины системами вооружений вместо того, чтобы периодически реагировать на конкретные вызовы", - пояснили авторы статьи.

Трое депутатов бундестага полагают, что для этого необходимы скоординированные действия с международными партнерами и оборонной промышленностью. "Это позволит допустить временное снижение уровня приоритетности бундесвера - к примеру, поставлять в немецкую армию уже использованную технику, которую нужно будет заменить при первой возможности, а это в свою очередь может быть достигнуто за счет повышения эффективности оборонной промышленности ФРГ", - считают авторы статьи.

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