Греция вышла из системы финансового контроля ЕС

Премьер Греции Мицотакис и комиссар ЕС по экономике Джентилони приветствовали выход республики из-под усиленного экономического контроля.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в субботу, 20 августа, приветствовал официальный выход его страны из системы внешнего финансового наблюдения Европейского Союза - так называемого усиленного надзора ЕС над экономикой, действовавшего в течение 12 лет.

20 августа 2022 года - это "исторический день для Греции и всех греков", заявил Мицотакис в эфире государственного телеканала ERT. Освобождение Греции от усиленного надзора со стороны ЕС с 20 августа накануне одобрили не только министры финансов стран еврозоны, но и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Греция на время погашения кредитов останется под наблюдением, как и другие государства ЕС - Ирландия, Испания, Кипр и Португалия - получавшие финансовую помощь.

На фоне пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину

В Брюсселе высоко оценили усилия греческого народа и его правительства по обеспечению роста экономики и повышению конкурентоспособности страны. "Сегодня Греция закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории", - заявил Джентилони. Как он отметил, успехи Греции тем более похвальны, что они были достигнуты в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

В свою очередь Мицотакис подчеркнул, что даже без надзора со стороны ЕС те ошибки, которые привели к тяжелому финансовому кризису в Греции в последние годы, ни в коем случае не должны повториться. С одной стороны, будет повышение заработной платы и снижение налогов, с другой стороны - это не должно подрывать усилия по поддержанию финансовой стабильности, предостерег премьер-министр Греции.

Тяжелый финансовый кризис и постепенный выход из него

Греция пережила тяжелый финансовый кризис, начавшийся в 2010 году с долгового кризиса, и в результате под давлением своих кредиторов вынуждена была ввести жесткие меры экономии. Греки потеряли при этом около 25 процентов своих доходов.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи. И теперь, как отметил накануне министр финансов Греции Христос Сайкурас, страна возвращается к европейским стандартам и больше не является исключением в еврозоне.

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