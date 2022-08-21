Украинские власти: "На этой неделе Россия может попытаться сделать что-то особенно жестокое"

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил об опасности ракетных обстрелов Киева 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости.

Ранее о возможных опасностях для гражданского населения в дни праздников предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия - это архаическое государство. Она привязывает свои действия к определенным датам - что нужно сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в списке этих городов”, - сообщил Подоляк в воскресенье в эфире национального телемарафона.

24 августа также исполнится ровно шесть месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

“Это символично. Помните мощные речи о том, что будут идти через три дня маршем по Киеву, - сказал Подоляк. - Полгода войны прошло, а русский мир проигрывает. Поэтому захотят получить определенную компенсацию за эти полгода. Они захотят получить компенсацию за "жаркий сезон" в Крыму".

По его словам, апокалипсиса не будет, но гражданам следует проявлять осторожность и не пренебрегать оповещениями о воздушной тревоге.

В субботу вечером президент Владимир Зеленский также попросил украинцев быть особенно бдительными уже в начале новой недели в связи с предстоящими государственными праздниками.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – противное и жестокое", - заявил президент Украины.

Зеленский призвал сограждан быть стойкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям, чтобы выдержать и пройти весь путь к украинской победе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!