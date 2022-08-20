В России впервые с середины марта выявлено более 40 тысяч случаев ковида

Заражаемость коронавирусом в РФ достигла максимума с середины марта. За минувшие сутки с ковидом госпитализировано 3540 человек.

В России суточный прирост новых заражений коронавирусной инфекции впервые с середины марта превысил 40 тысяч случаев, сообщил федеральный оперативный штаб в своем канале Telegram в субботу, 20 августа. "По состоянию на 20 августа в РФ выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 450 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3 процента", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 37 609 инфицированных, число новых случаев увеличилось на 2 401. Похожие показатели (41 055 за сутки) фиксировались 14 марта, но тогда распространение коронавируса шло на спад, тогда как теперь - на подъем.

В сообщении оперштаба также отмечается, что за последние 24 часа увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ. Что касается смертности, то за минувшие сутки от ковида умерли еще 69 человек. Это значительно ниже показателей 14 марта, когда от последствий коронавирусной инфекции скончались 533 человека.

Рост заражений коронавирусом

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 038 665 случаев заражения коронавирусом и 383 496 смертей.

С июля в России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых, более заразных подвариантов коронавируса. В ведомстве пояснили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

В Роспотребнадзоре отметили, что новые подвариарты вряд ли приведут к существенному росту количества тяжелых случаев и госпитализаций, поэтому возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне нет необходимости. В то же время 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости в регионы направлено письмо с рекомендацией ввести масочный режим в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса.

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