Россия отказалась вывести войска и вооружения с Запорожской АЭС

Предложение ООН демилитаризовать зону ЗАЭС неприемлемо, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД России.

Россия отклонила предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша демилитаризовать зону вокруг Запорожской атомной электростанции, захваченной войсками РФ. Предложение создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону "неприемлемо", так как это сделает станцию более уязвимой, заявил в четверг, 18 августа, замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Одновременно он сообщил о согласии РФ допустить на ЗАЭС специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне", - цитирует слова Нечаева ТАСС.

Риск ядерного инцидента на ЗАЭС

На Западе считают, что Россия фактически препятствует посещению ЗАЭС экспертами МАГАТЭ. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам 16 августа, что доставлять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, так как для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении ее. А для того, чтобы выдать это за российскую провокацию, эти люди готовы на все”, - пояснил Вишневецкий.

17 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву срочно обеспечить проведение осмотра электростанции экспертами МАГАТЭ и вывести все находящиеся на ней российские войска. Захват украинской АЭС российскими войсками всерьез угрожает безопасности ее работы и увеличивает риск ядерной аварии или инцидента, что в свою очередь представляет собой угрозу населению Украины, соседних государств и мировому сообществу, указал он. Гутерриш, находящийся в настоящее время с визитом во Львове, неделю назад выступил с предложением о демилитаризации зоны ЗАЭС.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, после этого там продолжил работать украинский персонал. С конца июля ЗАЭС, являющаяся крупнейшей атомной электростанцией в Европе, подвергается регулярным обстрелам, в СМИ также появлялась информация о ее минировании войсками РФ. МАГАТЭ также предупредило о риске ядерной катастрофы. Несколько дней назад глава международного агентства Рафаэль Гросси на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН потребовал немедленно допустить экспертов МАГАТЭ на электростанцию. Глава украинской госкомпании "Энергоатом" Петр Котин заявил DW, что украинская сторона не контролирует в полном объеме ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС.

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