Правозащитники: В российских СИЗО вербуют обвиняемых на войну в Украине

Находящимся в СИЗО подозреваемым и обвиняемым, которые соглашаются отправиться в Украину, приостанавливают уголовные дела, сообщила основательница "Руси сидящей" Ольга Романова.

В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщила в среду, 17 августа, правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают.

Существование такой практики подтвердил изданию "Осторожно, новости" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сообщил, что на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

В начале июля в СМИ стали появляться сообщения, что российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера вербует заключенных в российских колониях. По подсчетам издания "Верстка" и фонда "Русь сидящая", к середине августа представители ЧВК побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Как сообщала DW Романова, агитировать заключенных в колонии ездил в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

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