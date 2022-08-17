"Этот человек погиб в самом начале войны". Как ФСБ обвинила в диверсиях покойника

Федеральная служба безопасности России два дня назад объявила о "ликвидации террористов в Волгоградской области" — якобы некие соратники умершего в 2020 году неонациста Максима Марцинкевича планировали подрыв нефтепровода. В ФСБ назвали и имена организаторов сорванной "диверсии". Один из них живет в Киеве и рассказал Би-би-си, что ничего не устраивал, а второй, как выяснилось, погиб несколько месяцев назад.

В пресс-релизе ФСБ было сказано, что "в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина Российской Федерации".

Готовившие теракт россияне, по утверждению спецслужбы, входили в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной Марцинкевичем, известным под кличкой Тесак. В 2020 году Марцикевич умер, находясь в заключении.

По версии ФСБ, "организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Чуенков Андрей, 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 года рождения, являющийся военнослужащим полка "Азов".

Из пресс-релиза ФСБ до конца было непонятно, были ли двое убитых в Волгоградской области мужчин Чуенковым и Ионовым или нет.

"Я стараюсь не вступать в конфронтацию с Российской Федерацией"



Довольно быстро выяснилось, что как минимум Чуенков точно жив и находится в Киеве. Русской службе Би-би-си он заявил, что "диверсий" в Волгоградской области не организовывал, в батальоне "Ураган" не состоит, а его предполагаемый (по версии ФСБ) подельник Ионов погиб при бомбежке Мариуполя еще в марте этого года.

"Мне начали присылать какие-то ссылки [на публикации с пресс-релизом ФСБ], — рассказал Чуенков. — Слово "удивился" тут не очень подходит. Я стараюсь не вступать в конфронтацию с Российской Федерацией, потому что у меня и так хватает с ней проблем, и когда мне начали присылать эти новости, я немного офигел. В изначальных ссылках там не фигурировала моя фамилия, так что я подумал, что это журналисты просто зачем-то взяли мою фотографию для какого-то видеоряда: "Реструкт", Марцинкевич, все на свете… Такое иногда случается, к этому я уже привык. Но потом моя фамилия начала мелькать все чаще, начали публиковать данные моей семьи, и это было уже страшно, потому что люди непричастные ни к чему, подверглись какому-то буллингу и оскорблениям. Так что эмоций было много".

Чуенков говорит, что уехал из России еще в октябре 2020 года — через Беларусь в Украину, где запросил политическое убежище. "С октября 2020 года я здесь. Уехал я не просто так. Я политический активист, моего друга и товарища Максима Марцинкевича запытали", — утверждает он.

Собеседник Би-би-си отрицает, что принимал участие в боевых действиях в составе украинского батальона "Ураган" или любого другого военизированного подразделения. О существовании такого батальона СМИ ранее также никогда не сообщали.

"Тут есть такой персонаж из России с позывным Ураган. Возможно, они это все как-то связали, — предположил Чуенков. — Вся эта история наполнена странным туманом неопределенности, так что мне сложно ее комментировать. С "Азовом" я тоже не связан. У меня есть знакомые ветераны АТО, знакомые ветераны "Азова", но как со структурой я с ними никак не взаимодействовал".

Чуенков, по его словам, с начала российского вторжения в Украину вместе со своими знакомыми занимался волонтерской деятельностью, прошел курсы тактической медицины и помогал работать с ранеными, но непосредственно комбатантом не был и в боевых действиях участия не принимал: "Когда за окном начинают взрываться снаряды, общее настроение становится неопределенным, каждый мужчина должен себя как-то проявлять. И я, как и большинство людей сознательных, стал искать, куда мне применить себя".

"Этот человек погиб в Мариуполе"



"Отдельная какая-то хохма", — сказал Чуенков, отвечая на вопрос, откуда в пресс-релизе ФСБ могла появиться фамилия Ионова, которого спецслужба назвала его сообщником.

"Этот человек погиб в Мариуполе в самом начале войны — в марте 2022 года. Мы с ним заочно знали друг друга. Но я не припоминаю, чтобы мы с ним общались. Теоретически это могло быть в далеком прошлом, но я такого не помню", — сообщил он Би-би-си.

Двое военнослужащих "Азова" сказали Би-би-си, что Ионов действительно погиб несколько месяцев назад в результате одной из бомбардировок Мариуполя, пока его штурмовали российские войска.

Чуенков выдвинул версию, что ФСБ хочет дискредитировать "все, что связано с русским национализмом", называя их фамилии.

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