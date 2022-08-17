Зеленский назвал запрет въезда россиян в ЕС "хорошими санкциями"

По словам президента Украины, запрет для граждан РФ на въезд в ЕС "не отнимает имущество или жизни". WP опубликовала транскрипт выдержек из интервью Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что для предотвращения псевдореферендума в Херсонской области необходимы "жесткие и конкретные шаги" в виде санкций в отношении РФ. Такой ограничительной мерой, по мнению Зеленского, стал бы, "к примеру, запрет для всех граждан Российской Федерации на въезд в страны Европейского Союза". Требование Зеленского о закрытии границ ЕС для россиян прозвучало в контексте вопроса о "референдуме", который задал журналист The Washington Post (WP). Издание во вторник, 16 августа, публикует "переведенный и слегка отредактированный транскрипт" выдержек из этого интервью. Первый, краткий, фрагмент этой беседы был обнародован газетой 8 августа.

По словам Зеленского, подобный шаг станет примером "хороших санкций", "очень хороших и мирных". "В этих санкциях нет ничего такого, что отнимает имущество или жизни", - заявил он.

"Я с самого начала говорил, что, по моему мнению, самые важные санкции - это закрыть границы, потому что они (граждане РФ. - Ред.) отнимают чужие территории", - подчеркнул далее Зеленский. "Что ж, пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. Страны должны закрыть границы и ввести эмбарго на энергоносители. По моему мнению, все остальное - более слабый (ответ. - Ред.). Сейчас нет полного эмбарго на поставки энергоносителей, и границы не закрыты", - констатировал украинский лидер.

"Тогда они поймут"

Президент Украины отметил, что дети граждан РФ учатся в школах и университетах за границей. "Пусть они поедут в Россию. В этом нет ничего страшного, пусть поедут туда", - заявил Зеленский, указав, что потом запрет может быть отменен. "Просто тогда они поймут", - добавил он.

По словам Зеленского, необходима коллективная ответственность за развязывание войны в Украине. "Они (Россияне. - Ред.) избрали этих людей, а теперь не борются с ними, не спорят с ними и не кричат на них. Россияне, которые публично выступают против войны, - это единичные случаи, и эти люди находятся в тюрьмах. Так пусть россияне отправляются домой, пусть все поедут в Россию", - отметил украинский лидер.

"Вы хотите этой изоляции, не так ли? Вы говорите всему миру, что он будет жить по вашим правилам. Хорошо, тогда поезжайте туда и живите там", - обратился он к гражданам РФ.

"Путин боится только давления со стороны жителей РФ"

Глава украинского государства утверждает, что это - единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина. По версии Зеленского, жизнь российского лидера зависит от того, есть ли угроза для него со стороны жителей РФ. По мнению украинского президента, это - очень "понятные санкции" и "очень простые". Они - "не про деньги, газ или трубы, не про немцев, у которых не будет тепла зимой". "Просто закройте границы на год и вы увидите результат", - резюмировал Зеленский.

Финляндия сократит число виз для россиян

Ранее стало известно, что Финляндия с сентября резко сократит число виз, выдаваемых гражданам России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в эфире национальной телерадиовещательной компании Yle. По словам Хаависто, новые меры не потребуют поправок в законодательство Финляндии. Время оформления туристических виз будет ограничено либо определенными днями, либо часами в день, что значительно сократит их количество, сказал министр.

Правящая коалиция Латвии во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем договорилась, что временные виды на жительство (ВНЖ), выданные гражданам России в стране, будут продлевать лишь в особых случаях, сообщило интернет-издание Delfi.lv. Конкретные решения правительства будут приняты в ближайшие недели, заявил Кариньш. В МИД Латвии уточнили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки.

До этого президент Латвии Эгилс Левитс указал на необходимость ограничить предоставление шенгенских виз россиянам на уровне ЕС. Латвия перестала выдавать туристические визы россиянам в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину - 24 февраля, но российские туристы по-прежнему приезжают туда с визами других стран Шенгенской зоны, отметил он.

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