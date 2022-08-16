Китай ввел санкции против семи политиков Тайваня

Недовольство властей КНР вызвал визит на Тайваню пяти американских конгрессменов. Пекин обвинил США в намеренном подрыве стабильности в Тайваньском проливе.

На фоне напряженных отношений между КНР и Тайванем Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков и членов администрации. Под штрафные меры подпали, в числе прочих, представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь и секретарь "Совета национальной безопасности" Гу Лисюн, сообщило агентство "Синьхуа" во вторник, 16 августа.

Этим и другим фигурантам черного списка, а также членам их семей запрещен въезд в материковый Китай и специальные административные районы КНР Гонконг и Макао, не допускается ведение с ними деловых отношений. Пекин назвал подвергнутых санкциям лиц "сепаратистами", сотрудничающими с внешними силами, и обвинил США в намеренном подрыве стабильности в Тайваньском проливе.

Визит американских конгрессменов

Власти КНР ввели санкции после того, как накануне глава администрации Тайваня Цай Инвэнь приняла пятерых американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом Эдом Марки. Визит конгрессменов состоялся через две недели после посещения Тайваня председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После визита Пелоси армия Китая провела целую серию военных учений возле Тайваня. 15 августа было объявлено о подготовке новых маневров.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, решительно противится официальным контактам других стран с этим островом и угрожает насильственным присоединением Тайваня к КНР. США официально также проводят политику "единого Китая". В то же время Тайвань считает себя независимым государством.

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