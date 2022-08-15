Китай объявил о новых военных учениях в районе Тайваня. Недавно на остров прибыла делегация Конгресса США

Схожим образом Пекин отреагировал на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси 2 августа. Подробности учений, в отличие от событий двухнедельной давности, пока что не разглашаются.

Власти КНР анонсировали проведение очередных военных учений вблизи Тайваня после того, как местные власти приняли делегацию из пяти членов Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на МИД и Минобороны КНР.

Как обещают в китайском военном ведомстве, новые учения в воздухе и на море вокруг острова станут "решительным ответом и важным фактором сдерживания против сговора между США и Тайванем и провокаций с их стороны". При этом Минобороны не сообщило каких-либо подробностей; не совсем ясно даже то, начались ли уже учения.

"Китай примет решительные и твердые шаги по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Горстка политиков из США в сговоре с сепаратистскими силами независимости Тайваня пытается бросить вызов принципу одного Китая, который им не по душе, но это обречено на провал", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Сегодня прибывшая на остров группа американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом от Массачусетса Эдом Марки встретилась с президентом, министром иностранных дел и парламентариями Тайваня. "Этот визит доказывает, что Китай не может помешать политикам из любой страны посетить Тайвань, а также передает важный сигнал: американский народ поддерживает тайваньский народ", — считает Ло Чжи-чэн, председатель комитета парламента Тайваня по иностранным делам и национальной обороне.

Отношения между КНР, США и Тайванем обострились в начале августа, когда остров с однодневным визитом посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин еще до прибытия делегации объявил, а после окончания визита начал воздушные и морские военные учения в районе острова. Также власти КНР частично приостановили торговлю с Тайванем, свернули официальное сотрудничество с США по ряду направлений и ввели санкции против Пелоси и членов ее семьи за "вмешательство во внутренние дела Китая".

Тайвань — частично признанное государство, созданное представителями партии Гоминьдан, которые бежали с материка после провозглашения КНР в 1949 году. Пекин считает остров своей территорией. США до 1979 года поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, однако затем признали КНР. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем заключен договор, предполагающий оборонительную помощь с американской стороны в случае внешней угрозы Тайваню.

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