Reuters: Израиль нанес ракетные удары рядом с российской военной базой в Сирии

Израиль нанес несколько ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии. В том числе, удары были нанесены рядом с военной базой РФ в Тартусе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Израильские войска в воскресенье, 14 августа, нанесли серию ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской разведке и армии. Несколько ударов пришлись по иранской военной базе, радарной станции и посту ПВО рядом с портом Тартус - главной базой российского ВМФ в Сирии.

Другие израильские удары были нанесены по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболлах". Сирийская армия заявила о троих погибших и троих раненых военнослужащих в результате израильских ударов.

За последние несколько лет Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, которые считал связанными с Ираном. Однако до сих пор израильтяне избегали нанесения ударов вблизи основных российских военных баз в Сирии, отмечает агентство.

РФ контрабандой вывезла оружие из Сирии для войны в Украине

11 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия в обход санкций вывезла из Сирии оружие и технику для войны в Украине. Для этого было использовано торговое судно Sparta II, принадлежащее подконтрольной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика" и находящееся под санкциями США. Судно вышло из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, при этом Турция не стала проверять его груз - хотя проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы запрещен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!