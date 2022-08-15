Путин пообещал Киму расширять отношения с КНДР

Путин в письме обещает Ким Чен Ыну "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения. В июле Москва подняла вопрос об отправке рабочих из КНДР на восстановление Донбасса.

Владимир Путин написал в письме Ким Чен Ыну, что РФ и КНДР будут "совместными усилиями" расширять "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения. Выдержки из письма, направленного российским лидером правителю КНДР по случаю Дня Независимости Кореи 15 августа, цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

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По словам Путина, укрепление двусторонних связей будет отвечать интеесам обоих стран. Кроме того, вместе Россия и Северная Корея смогут усилить "безопасность и стабильность" на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии, пишет президент РФ.

Лидер КНДР ответил Путину

Ким Чен Ын тоже отправил Путину письмо, в котором указал, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между Россией и КНДР вышли на новый уровень. Он подчеркнул "общие усилия по предотвращению угроз и провокации со стороны враждебных вооруженных сил". KCNA не уточнило, какие именно враждебные силы имеются в виду, но обычно северокорейский лидер использует этот термин для обозначения США и их союзников, уточняет агентство Reuters.

Северная Корея в июле признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а Москва подняла в Пхеньяне вопрос об отправке рабочих из КНДР на восстановление Донбасса.

КНДР готовится испытать ядерное оружие

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея сейчас готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, начавшаяся в последние месяцы на подземном испытательном полигоне "Пунгери" на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне "Пунгери" шесть ядерных испытаний.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон готов к любым новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. При этом он не исключил возможности личной встречи с Ким Чен Ыном.

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